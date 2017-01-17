Тимати обвиняют в плагиате лауреаты "Грэмми": это вопиющий случай

По оценке эксперта, декорации, сценография и логотип рэпера — калька творчества американской индастриал-группы Nine Inch Nails.

Обвинения в плагиате добрались до флагмана российского рэпа — Тимати. Блогер Давид Мисакян, который в качестве художника по свету гастролирует вместе с группой “Би-2”, опубликовал на своем канале на “Ютубе” видео, на котором невооруженным глазом видно сходство постановки шоу российского рэпера “Олимп” с концертами американской рок-группой Nine Inch Nails.

Как утверждает Давид, свое шоу зарубежные звезды отыграли еще в 2013 году, в то время как Тимати выступал с программой “Олимп” в 2016-м. В интервью Лайфу Мисакян утверждает, что заметил сходство, когда просматривал работы художника-постановщика Лероя Беннета, который занимался постановкой и дизайном концертных выступлений для Nine Inch Nails, а также для Леди Гаги, The Weeknd, Бейонсе, группы Maroon 5, Rammstein и других.

— Я постоянно отслеживаю все тенденции в концертных шоу и слежу за всеми коллегами, — рассказал Лайфу художник по свету группы “Би-2” Давид Мисакян. — Группа Nine Inch Nails является флагманом в применении различных технологий в своих концертах. То есть, они — как компания Apple в индустрии шоу. Это все равно что красть, скажем, дизайн телефона у Apple. Многие группы, художники по свету, видеодизайнеры их превозносят, потому что одна из самых прогрессивных и новаторских групп в мире. Во-первых, здесь заимствована вся сценография, то есть расстановка элементов шоу, подвес световых приборов и, самое главное, двойные сетки. Эти два экрана, спереди и сзади артиста, позволяют создавать такой 3D-эффект. Но, к стыду Тимати, украдена не только сценография, световые картины, но и видеоконтент. То есть, все взято просто один в один. Например, графика вращающегося параллелепипеда, глитч-эффекты, геометрические формы. Этот дизайн был уникальным и узнаваемым у группы NIN. Его узнает каждый художник по свету, кто увлечен своей профессией.

Поклонники рок-группы тут же распространили ролик, на который тут же отреагировал бессменный арт-директор и дизайнер группы — Роб Шеридан.

“Это просто вопиющий случай”, — прокомментировал режиссер в “Твиттере”.

К слову, нашли эксперты сходство и в логотипах Nine Inch Nails и Тимати. Изображение, которое сравнивает надписи, также мгновенно облетело Интернет и вызывало споры среди поклонников.