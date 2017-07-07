Тест на отцовство "подарил" Хулио Иглесиасу 40-летнего сына

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Lenta.ru
пятница, 7 июля 2017 г. 10:19
У испанского певца Хулио Иглесиаса есть 40-летний сын Хавьер Сантос. Об этом свидетельствуют результаты ДНК-теста, пишет The Telegraph.
Julio Iglesias
© Scanpix

Адвокат Сантоса Фернандо Осуна заявил, что мужчина собирается подавать иск, чтобы родственная связь была признана судом.

Отмечается, что Сантос добивался признания отцовства Иглесиаса с 1990-х. По его словам, в середине 1970-х певец завел непродолжительный роман с португальской балериной, когда находился в браке с моделью Исабель Прейслер. Иглесиас отрицал родственную связь с мужчиной.

73-летний Хулио Иглесиас — один из самых успешных испаноязычных исполнителей. Он записал около 50 студийных альбомов и продал более 300 миллионов копий пластинок. Испанец женился на Прейслер в 1971 году. Спустя восемь лет супруги развелись. Официально у певца восемь детей, в том числе 42-летний музыкант и актер Энрике Иглесиас.

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