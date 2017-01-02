Все эти персонажи родом из разных стран, но их объединяет общая цель: поздравить детей с наступлением Нового года и Рождества и подарить подарки. Сможете ли вы угадать, как зовут коллег Деда Мороза в разных странах?

ТЕСТ: Как зовут Дедов Морозов в разных странах? Все эти персонажи родом из разных стран, но их объединяет общая цель: поздравить детей с наступлением Нового года и Рождества и подарить подарки. Сможете ли вы угадать, как зовут коллег Деда Мороза в разных странах?

Глюк’oZa — снова в вызывающих нарядах. И даже без Глюк’oZa в очередной раз шокировала фолловеров своим внешним видом. Певица хотела поделиться с фанатами предновогодним настроением и сообщить им, что она полностью готова оставить все в прошлом. Своими планами на грядущие 12 месяцев исполнительница не поделилась, но выложила пикантный снимок, пишет Starhit.

Начать Новый год с чистого листа: советы Пауло Коэльо Известный писатель Пауло Коэльо рассказывает, как завершить этот год и начать жизнь с чистого листа, пишет Lifehacker.

СМИ узнали об участии Маккартни в новогодней вечеринке Абрамовича Российский миллиардер Роман Абрамович устроил новогоднюю вечеринку на одном из антильских островов, куда пригласил для выступления Пола Маккартни и группу The Killers, среди гостей праздника были замечены российские олигархи, пишет РБК.