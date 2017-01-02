ТЕСТ: Как зовут Дедов Морозов в разных странах?

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lifenews.ru
понедельник, 2 января 2017 г. 18:46
Все эти персонажи родом из разных стран, но их объединяет общая цель: поздравить детей с наступлением Нового года и Рождества и подарить подарки. Сможете ли вы угадать, как зовут коллег Деда Мороза в разных странах?
© RIA/Scanpix

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