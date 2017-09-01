Телеведущий Николай Дроздов отметит 80-летие началом певческой карьеры

"Зрители услышат композиции о Великой Отечественной войне и культовые мирные советские песни периода 30-60-х годов прошлого столетия. "Я люблю тебя, жизнь", "Марш энтузиастов", "Веселый ветер" - вечные шлягеры, слова которых знает каждый житель нашей страны от мала до велика. Николай Дроздов пользуется безграничным уважением и любовью зрителей и представляет то самое поколение россиян, которое помнит страну и во время войны, и в мирное время", - приводит агентство "Москва" сообщение пресс-службы ВДНХ.
Концерт приурочен к юбилею Николая Дроздова - 20 июня ему исполнилось 80 лет. "Я чрезвычайно рад, что сегодня так много телепроектов, в том числе в моем телевизионном цехе, которые поддерживают молодые начинания. Но развитие всегда проще строить через опыт тех, кто уже прошел через огонь и воду. Мое поколение всегда рядом, мы очень рады поделиться знаниями, предостеречь от ошибок и рассказать о вечном - о любви к Родине, к родителям, об искренности и чувстве долга", - поделился с журналистами телеведущий.
Вход на концерт, ведущим которого станет еще один легендарный телеведущий Юрий Николаев, будет бесплатным.
Напомним, в 2005 году Николай Дроздов выпустил диск с песнями под названием "Вы слыхали, как поет Дроздов?"
Николай Дроздов ведет еженедельную программу "В мире животных" уже больше сорока лет. В 1995 году передача была удостоена премии "ТЭФИ" как лучшая просветительская программа.
В 1996 году телеведущий был избран академиком Академии Российского телевидения. Первым из ведущих он получил высший российский телеприз - "Золотой Орфей". Дроздов - автор 20 книг и двух сотен статей, один из 15 консультантов Генерального секретаря ООН по экологии. В 2014 году был избран в Общественную палату РФ.
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