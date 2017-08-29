Тейлор Свифт новым клипом побила рекорд по просмотрам за сутки

Ролик на песню Look What You Made Me Do, опубликованный 27 августа, за первые 24 часа посмотрели 28 миллионов человек (на момент публикации цифра превысила 50 миллионов). Ранее рекорд принадлежал синглу Hello британской исполнительницы Адель, видео на который за сутки набрало 27,7 миллиона просмотров в 2015 году.

В ролике артистка вылезает из могилы, грабит банк, командует толпой полуголых девушек в БДСМ-наряде и принимает ванну из драгоценностей.

Трек Look What You Made Me Do войдет в предстоящий альбом Reputation, релиз которого состоится в ноябре.