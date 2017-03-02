Татьяна Веденеева о жизни на три дома — в Москве, Риге и на юге Франции

Популярнейшая в советское время телеведущая, ныне успешная бизнесвумен Татьяна Веденеева ухитрилась за всю жизнь не вступить ни в одну партию. Она ведет русскоязычные шоу в Японии и Китае, управляет международным бизнесом по производству соусов, танцует рок-н-ролл на закате, владеет жильем в Латвии и Франции, но самым большим счастьем считает возвращаться оттуда в Россию. В Ригу Татьяна приезжала на открытие Российского стенда XX Латвийской книжной ярмарки, на которой представила свою детскую книгу "Я жираф" и рассказала, как избежала укуса мартышки.

Книга "Я жираф!" вышла в рамках образовательного детского проекта "AnimalBooks. Занимательная зоология" (подробности — здесь): известные люди в занимательной форме рассказывают самые невероятные факты из жизни "своего" животного. Его цель — заинтересовать детей дикой природой.

По словам автора идеи и руководителя проекта Георгия Гупало, в выборе братьев меньших знаменитости были весьма смелы и неожиданны. Например, известный любитель подводного мира Андрей Макаревич, узнав о том, что акула уже "занята", выбрал гадюку — оказалось, что он много лет занимался разведением змей и знает про них многое. Вениамин Смехов оказался фанатом крокодилов, Сергей Юрский — котов.

Писательница Татьяна Устинова выбрала… скунса, а ее коллега по цеху Дмитрий Быков сообщил, что намерен писать только про вомбатов — диковинных сумчатых с юга Австралии, похожих на крыс, но длиной до полутора метров и очень ласковых. Ефим Шифрин взял шефство над пандой, Сергей Шнуров — над воробьем. Леонид Агутин стал слоном, а Валерий Сюткин — комаром, причем не кровососом, потому что "мальчики" не кусаются.

Как заявил Георгий Гупало, все книги обходят темы секса и насилия, а политиков в проекте категорически не будет: "У нас — только добрые люди, а политики — люди с пониженной социальной ответственностью".

Создатель "Ералаша" Борис Грачевский представился в Риге, как… мартышка, а телеведущая Татьяна Веденеева объявила: "Я жираф". И призналась, что нашла в себе много общего с этим животным: "Это уникальное существо по всем параметрам. Жирафы говорят на трех языках, и они очень добрые — у них мягкие рога, красивые глаза и большое сердце. Они всех любят и всем помогают. У них даже есть детские сады, в которых за всеми жирафчиками ухаживают две самки. Жирафы спят максимум пару часов в день. А прилечь могут не более, чем на десять минут — дольше нельзя, могут не встать, потому что у них другое внутреннее давление, чтобы сердце могло качать кровь на такую высоту. Зато они могут три недели обходиться без воды. И у каждого — свой рисунок пятен, как у нас отпечатки пальцев".

У самой телеведущей раньше были кошки, а теперь — йорк и два родезийских риджбэка: "Это порода была выведена в Южной Африке — некоторые породы собак поселенцев скрестили с дикими собаками, от которых им достался гребень шерсти вдоль позвонка, растущей в другую сторону (отсюда и название) в форме кинжала, — рассказала Татьяна. — Изначально их использовали для охоты на львов. Но это с виду они большие и грозные, а по сути — совершенные "пуси-кэт".

Телеведущая не сомневается в том, что собаки — совершенно разумные существа. "Моя маленькая йорк Гера ди Лоренцо знает больше слов, чем Эллочка людоедка. Когда я говорю: Гера, где наш бантик, она бегает по квартире и ищет. А если без выражения, спокойно сказать: идем купаться, она мигом уносится в дальнюю комнату и забивается под кровать. Животные — они буддисты права и братья по разуму".

Татьяна призналась, что жирафов в дикой природе только видела — в Кении, но близких контактов не имела. Зато на съемках своего самого известного фильма "Здравствуйте, я ваша тетя!", познала на своем опыте, какими могут быть мартышки.

"Там была сцена, — вспоминала Татьяна, — когда мы с Тамарой Носовой выходили из роскошного особняка и садилась в автомобиль, а я держала на руках маленькую мартышку. Но вместо маленькой мартышки, привели большую — и она показала характер. В гримерной ассистент режиссера спросил у помощницы, позвонила ли та Калягину и напомнила ли про съемку. Девушка ответила: не дозвонилась, сейчас позвоню и протянула руку к телефону, но помощник режиссера заявил: я сам и выхватил трубку. Мартышка, которая была самцом, не выдержала такого отношения к даме и прокусила парню сухожилие на локте — его увезли в Склифосовского.

Тамара Носова категорически отказалась работать с обезьяной, заявив: пусть Таня с ней ходит! Я тоже испугалась. Для надежности взяли мартышку поменьше из уголка Дурова. Чтобы она меня не укусила, я все время держала в руках пакет с вишнями: мартышка набивала полные щеки и не могла меня даже открыть рот. Зато, когда мы садились в автомобиль и начинал урчать мотор, обезьяна так испугалась и написала мне на рукав. За пять дублей я была вся мокрая. Теперь этот костюм — один из самых красивых экспонатов музея в Останкино".

После встречи с читателями телеведущая рассказала о том, как, где и чем она живет сейчас.

- Что вас связывает с Ригой?

- В свое время у меня была возможность сниматься на Рижской киностудии у режиссера Валерия Рубинчика — в двухсерийном детективе с выездом за границу. Но в тот момент я только поступила работать на телевидение, а в Советском союзе, в отличие от теперешнего времени, было запрещено работать на ТВ и параллельно сниматься в кино. Мне сказали: голубушка, выбирайте.

Тогда я выбрала телевидение, но Ригу все равно очень люблю — уже года два у меня тут квартира, поэтому довольно часто приезжаю сюда: обожаю гулять по городу с друзьями и все фотографировать. Даже пару раз Новый год тут встречала. Мне предлагали вид на жительство в Латвии, но он мне, собственно говоря, не нужен — у меня он есть во Франции. И квартиру я купила не из-за этого. Недавно мне предложили сыграть в одном спектакле с вашим Иваром Калныньшем — если получится, то и сюда привезем.

- Чем сейчас занимаетесь?

- Очень много чем! Периодически возникают какие-то проекты с телевидением. Последней была программа "В наше время" на Первом канале (ностальгическая передача, участники которой вспоминали самые светлые моменты из нашего общего прошлого, — прим. Ред.) — увы, в данный момент она не существует…

Также я играю в театре Школа современной пьесы. Играла с Альбертом Филозовым в спектакле "Последний ацтек" по прекрасной пьесе Виктора Шендеровича "Потерпевший Гольдинер". Но весной Альберт ушел из жизни — мы пока не можем ему найти замену.

Сейчас с Александром Овчинниковым репетирую в пьесе живущего в Израиле Михаила Хейфеца "Рок-н-ролл на закате". Тоже пьеса для двоих — про любовь взрослых людей. Шикарно написанные диалоги, но молодая режиссер только окончившая ВГИК такого накрутила — мы там танцуем и поем, что уже почти мертвые. Я даже была рада ненадолго удрать в Ригу, чтобы не сойти с ума — так тяжело все дается, но очень интересно. Как будто еще одну жизнь проживаешь.

- Как поживает ваш бизнес?

- Соусы (компании Trest "В" - прим. ред.) как были, так и есть. Производство находится в Болгарии — там есть люди, которые постоянно присутствуют на месте.

- Санкции вам не помешали?

- Пока нет, потому что Болгария — она одной ногой в Европе. Наши соусы продаются по всему миру — есть дистрибьютер, который везет их даже в США (конечно, там их главный покупатель — наши эмигранты), одно время торговали в Лондоне в сети магазинов, которые продают оригинальные продукты или сувениры в подарочной упаковке — икра, шампанское, вино, особые конфеты, платки… По их просьбе мы сделали квадратные деревянные коробки с прозрачной поверхностью — сквозь которую видны наши соусы. Одно время мы активно продавались, но потом поняли, что нам это невыгодно — вся прибыль уходила на доставку и упаковку, а объемы были очень невелики, а чтобы их увеличить, нужна мощная реклама. Конечно, в России наши соусы — самые известные.

- В свое время вы написали книгу про диеты, а сами ведете здоровый образ жизни?

- Более-менее. Сами посмотрите на меня. Я ем умеренно и занимаюсь специальной зарядкой — такой более-менее йогой. Нас этим движениям научили в театральном институте. Так по привычке всю жизнь это и делаю. Не очень регулярно и безо всяких тренеров. Если не успеваю утром — могу и на ночь, если есть желание и организм этого хочет. Я предпочитаю это делать под красивую музыку.

- Какую?

- Очень люблю классику, часто бываю в консерватории, в зале Чайковского — минимум раза два в месяц.

- В Риге вы представили детскую книгу, а какой вы сами были мамой?

- Мой ребенок уже очень взрослый. Он с 11 лет жил в Англии — учился в boarding school (частная школа-пансион), потому что я очень много работала. Большинство мам живут рядом с такими школами и забирают детей хотя бы на выходные, а мы навещали Диму раз в два месяца, иногда чаще — если получалось. Наверное, постоянное отсутствие семьи сыграло свою роль: когда Дмитрий закончил гуманитарный вуз в Лондоне, он в Англии жить не захотел и вернулся в Россию. И потом, как он говорит, родина всегда издали кажется лучше и любишь ее больше.

Я с трудом понимаю то, чем он занимается: он работает с Google — придумывает некие приложения к телефонам системы Android. Например, вы что-то нафотографировали, начали чистить и… ой… стерли не ту фотографию. Но если у вас стоит это приложение, вы можете ее легко вернуть.

- Внуки уже есть?

- Пока нет. Но когда мы здесь встречали прошлый Новый год, сын сказал, что ему очень нравятся девушки из Прибалтики.

- В свое время вы были любимой телеведущей Леонида Брежнева. Как у вас складываются отношения с нынешней властью?

- Никак. Должна вам сказать, что я никогда не была членом никакой партии. Даже в советское время ухитрилась работать на советском телевидении, не будучи членом КПСС, что было практически исключено.

- И вас не звали?

- Намекали, мол, как же так, все тут коммунисты, а вы? Я скромно отвечала, что пока не доросла. И как-то ухитрилась без этого проработать. Мало того, еще и была первым лицом советского телевидения в Париже (выходила в прямой эфир), Америке, Канаде, Лондоне… Я даже снималась для английского BBC в 27-серийном документальном фильме. Как-то мне моя беспартийность сошла с рук. Ну а теперь — тем более, зачем мне это? Что ж мне теперь в партию прикажете вступать? Нет, я беспартийный по жизни человек!

- В Латвии неоднозначно относятся к содержанию главных российских телеканалов, а вы что смотрите по телевидению?

- Почти ничего! Я живу в интернете, театре, консерватории. Современное телевидение — очень интересно в техническом смысле, есть много купленных за рубежом проектов, которые красивы и увлекательны, но на нем очень мало образовательных передач, которые давали бы пищу для мозга. Нет, они есть, но, как правило, транслируются около полуночи, когда большинство зрителей спят.

- А что вы читаете?

- Художественную литературу последнее время — очень мало. В основном публицистику, мнения людей на разные темы. Сейчас все это вытесняется фейсбуком. В моей ленте много друзей, которых я люблю и мнением которых дорожу. Например, недавно все бурно обсуждали выборы в Америке — почему-то в России это была очень популярная тема. Есть такой журналист Михаил Таратута, который долгие годы делал нам репортажи из Америки и знает эту страну, как своих пять пальцев, когда я заходила на его ленту в фб, сразу понимала, что происходит в США с позиции человека, мнению которого я доверяю — мне не требовался уже никакой телевизор. Это очень интересно.

- А какая у вас была позиция? К кому душа лежала — к Трампу или Хиллари?

- Мне было все равно, никакой персональной позиции у меня на эту тему не было. Что такое Трамп на самом деле, пока еще никто не понял, время покажет. Но интересно — мы же современные люди и хотим понимать, на какой планете живем. Очень хорошо, что открылись границы, и бывшие советские граждане получили возможность повсюду ездить и жить в разных местах. Например, у меня есть квартира во Франции, где я часто бываю. Там у меня другие друзья — кто-то живет постоянно, кто-то, как я, много работает в Москве, но встречаться-общаться нам удается только во Франции.

- Тогда скажите, чье мнение вы будете читать про выборы во Франции (первый этап пройдет 23 апреля этого года, — прим. Ред.) — кому вы там доверяете?

- Познеру. Он хорошо знает, что такое Франция. И потом есть люди, необязательно журналисты, которые имеют собственное мнение и которым я доверяю.

- Сколько языков вы знаете?

- Я могу говорить по-английски и объясниться по-французски, а также читать этикетки или аннотации к лекарствам, но я бы не сказала, что я его знаю — говорить с французами на продвинутые темы не решилась бы. Литературу я все же читаю по-русски.

- У вас никогда не возникало желания покинуть Россию навсегда?

- Никогда, хотя возможностей было море. Друзья у меня есть повсюду, но всегда лучше всего жить у себя дома. Просто хотелось бы, чтобы и дома было хорошо, и чтобы твоим друзьям там было также хорошо. Увы, это не всегда совпадает. Все же говорить на своем родном языке, иметь много друзей вокруг, это очень приятно.

К примеру, в конце 80-х я начале 90-х я год проработала в Японии — на их первом телеканале NHK, вела образовательно-развлекательную шоу-программу по изучению русского языка. Мне так хотелось домой! Причем, так получилось, что я уехала из Советского союза, а вернулась в совершенно другую страну.

Этой осенью я была в Китае — они пытаются сейчас сделать то же самое на их Первом канале. Мы с Андреем Малаховым были в жюри — несколько их команд соревновались в русскоязычных пародиях на русские фильмы, в частности, на "Иронию судьбы". Это очень интересно и весело.

Когда возвращаешься из страны, где долго находишься, идешь по улице и вдруг понимаешь, что вокруг все говорят на твоем родном языке — вы не представляете, какое это счастье!

- Как раз русские в Латвии это хорошо себе могут представить.

- Знаете, когда я сюда приезжаю (может, потому что я тут не живу), у меня никаких языковых проблем нет. Я всем говорю по-русски "здравствуйте!..

- …и все отвечают: "Я ваша тетя!"

- (Смеется.) Нет, все говорят со мной по-русски. Хотя, конечно, если находишься в другой стране, лучше "здравствуйте" говорить на их языке. Например, французы к этому очень ревностно относятся. Когда-то французский был международным, например, в России до сих пор на международных водительских правах написано Permis de conduire, хотя международным уже давно стал английский. Никто не говорит, что французский хуже — он просто сложнее.

Французы до сих пор тяжело переживают смену статуса и хотят говорить с иностранцами на своем. Конечно, никто не обязан его знать, но чтобы всем было приятно, достаточно, придя в любое общественное учреждение сказать Bonjour Monsieur, je ne parle pas français, а дальше переходить на свой. Поймут или нет — неясно, но уважение вы выказали, вас, по крайней мере, постараются понять — на вас не обидятся. Всегда ведь можно найти общий язык с человеком.

- Вам не предлагали ремейк "Здравствуйте, я ваша тетя!"?

- Слава богу, нет пока.