Татьяна Лютаева сообщила о кончине Александра Кузнецова: мой учитель, второй отец, друг ушел от нас

Мой Учитель, мой второй Отец, мой Друг,Писатель,Артист,Режиссёр,Сценарист, Эрудит, каких больше не видела,Александр Всеволодович Кузнецов ушёл от нас.... Вечная память..Спасибо Вам великое!



A post shared by Татьяна Лютаева (@tanialyutaeva) on Mar 5, 2017 at 8:59am PST