Татьяна Лютаева сообщила о кончине Александра Кузнецова: мой учитель, второй отец, друг ушел от нас

”Александр Всеволодович Кузнецов скончался. Прощание состоится в Первой градской больнице 7 марта в 13.00 мск”, — говорится в сообщении.

О кончине актера в своем Instagram также сообщила актриса Татьяна Лютаева.

"Мой учитель, мой второй отец, мой друг, писатель, артист, режиссер, сценарист, эрудит, каких больше не видела, Александр Всеволодович Кузнецов ушел от нас. Вечная память. Спасибо Вам великое!" – написала Лютаева.

Александр Кузнецов родился 21 мая 1935 года в Москве. Дебют в кино состоялся в 1959 году у Григория Чухрая в ”Балладе о солдате”. Среди лучших работ актера: Слава (”Утренние поезда”), часовой (”Адъютант его превосходительства”), дядюшка Домовой (”Там, на неведомых дорожках”).

Он также преподавал во ВГИКе — сначала на актерском курсе Алексея Баталова, а затем на режиссерском курсе Марлена Хуциева. С середины 1980-х годов занялся литературной деятельностью, стал автором четырех книг.