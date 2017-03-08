Татьяна Буланова отметила день рождения с бывшим мужем

В декабре прошлого года стало известно о том, что певица Татьяна Буланова рассталась с мужем, футболистом Владиславом Радимовым. Тем не менее, знаменитости решили остаться друзьями. В январе этого года их заметили на хоккейном матче, состоявшемся в Ледовом дворце. Компанию бывшим супругам составил их девятилетний сын Никита. А спустя несколько месяцев Татьяна Буланова отпраздновала в Санкт-Петербурге день рождения вместе с Владиславом Радимовым. Судя по всему, экс-возлюбленные замечательно провели время.

“Родной город, родная Татьяна! С днем рождения, красотулька!” — поделился Радимов в своем микроблоге.

Подписчики спортсмена присоединились к его поздравлениям и пожелали певице всего наилучшего. По мнению многих, Татьяна и Владислав — замечательная пара. Некоторые из поклонников знаменитостей даже решили, что они надумали воссоединиться. Тем не менее, большинство пользователей социальных сетей нашли, что Буланова и Радимов сохранили дружеские отношения, несмотря на развод. “Здоровья и успехов во всем”, “С днем рождения, ура!”, “Очень красивые”, “Вы должны быть вместе!”, “Молодец, что бы там не было, Татьяна — мама его сына”, “Вы роскошны”, “Любим вас обоих”, “Как приятно видеть вас вдвоем”, “Какие вы замечательные! Берегите друг друга”, — такие комментарии оставляли под публикацией футболиста.

A post shared by Влад Радимов (@radimov02) on Mar 6, 2017 at 9:46am PST

Спустя какое-то время Владислав Радимов поделился фотографией, сделанной в конце вечера. Он отметил, что ему пора отправляться в дорогу. “Петербург-Казань -Астрахань. Последние два брал, Шпака не брал”, — написал спортсмен в социальных сетях.

К слову, в недавних интервью Татьяна Буланова говорила, что не конфликтует с бывшим мужем. По словам артистки, они не ссорились и не ругались, а предполагаемая измена Владислава Радимова, которая широко освещалась в прессе, не стала причиной развода. Буланова также признавалась, что смотрела передачу, в которой брали интервью у фитнес-тренера Ирины Яковлевой, объявившей о своей связи с известным футболистом на всю страну. “Я очень хорошо знаю Влада, поэтому понимала, что где-то она говорила правду, а где-то привирала… Она себя этим выступлением просто унизила. Мне жалко этого человека. Она сама себе придумала историю. Девушки, не надо связываться с женатыми!” — говорила певица в эфире программы “Сегодня вечером”.