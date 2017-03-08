Татьяна Буланова отметила день рождения с бывшим мужем

Бублик
среда, 8 марта 2017 г. 15:51
Певица отметила свое 48-летие в компании бывшего мужа Владислава Радимова. Артистка и футболист замечательно провели время в одном из ресторанов Санкт-Петербурга. Несмотря на то, что Буланова и Радимов развелись, они продолжают общаться между собой, пишет Starhit.
© RIA/Scanpix

В декабре прошлого года стало известно о том, что певица Татьяна Буланова рассталась с мужем, футболистом Владиславом Радимовым. Тем не менее, знаменитости решили остаться друзьями. В январе этого года их заметили на хоккейном матче, состоявшемся в Ледовом дворце. Компанию бывшим супругам составил их девятилетний сын Никита. А спустя несколько месяцев Татьяна Буланова отпраздновала в Санкт-Петербурге день рождения вместе с Владиславом Радимовым. Судя по всему, экс-возлюбленные замечательно провели время.

“Родной город, родная Татьяна! С днем рождения, красотулька!” — поделился Радимов в своем микроблоге.

Подписчики спортсмена присоединились к его поздравлениям и пожелали певице всего наилучшего. По мнению многих, Татьяна и Владислав — замечательная пара. Некоторые из поклонников знаменитостей даже решили, что они надумали воссоединиться. Тем не менее, большинство пользователей социальных сетей нашли, что Буланова и Радимов сохранили дружеские отношения, несмотря на развод. “Здоровья и успехов во всем”, “С днем рождения, ура!”, “Очень красивые”, “Вы должны быть вместе!”, “Молодец, что бы там не было, Татьяна — мама его сына”, “Вы роскошны”, “Любим вас обоих”, “Как приятно видеть вас вдвоем”, “Какие вы замечательные! Берегите друг друга”, — такие комментарии оставляли под публикацией футболиста.

Спустя какое-то время Владислав Радимов поделился фотографией, сделанной в конце вечера. Он отметил, что ему пора отправляться в дорогу. “Петербург-Казань -Астрахань. Последние два брал, Шпака не брал”, — написал спортсмен в социальных сетях.

К слову, в недавних интервью Татьяна Буланова говорила, что не конфликтует с бывшим мужем. По словам артистки, они не ссорились и не ругались, а предполагаемая измена Владислава Радимова, которая широко освещалась в прессе, не стала причиной развода. Буланова также признавалась, что смотрела передачу, в которой брали интервью у фитнес-тренера Ирины Яковлевой, объявившей о своей связи с известным футболистом на всю страну. “Я очень хорошо знаю Влада, поэтому понимала, что где-то она говорила правду, а где-то привирала… Она себя этим выступлением просто унизила. Мне жалко этого человека. Она сама себе придумала историю. Девушки, не надо связываться с женатыми!” — говорила певица в эфире программы “Сегодня вечером”.

Бублик
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

ФОТО: Наташу Королеву не узнали без макияжа (1)

ФОТО: Наташу Королеву не узнали без макияжа
Зрители привыкли видеть своих кумиров при полном параде: ровный тон, яркая помада, укладка, каблуки. Звезды изо всех сил стараются не разочаровать фанатов и выглядеть на все сто. А вот исполнительница хита “Маленькая страна” по этому поводу абсолютно не переживает. Наташа весело проводит время в Америке, гуляя по улице без косметики, пишет Starhit.

Татьяна Буланова отметила день рождения с бывшим мужем

Татьяна Буланова отметила день рождения с бывшим мужем
Певица отметила свое 48-летие в компании бывшего мужа Владислава Радимова. Артистка и футболист замечательно провели время в одном из ресторанов Санкт-Петербурга. Несмотря на то, что Буланова и Радимов развелись, они продолжают общаться между собой, пишет Starhit.

Скарлетт Йоханссон подала на развод (1)

Scarlett Johansson
Американская актриса Скарлетт Йоханссон разводится со своим мужем — журналистом французского происхождения Роменом Дориаком. Как сообщает New York Post, она подала документы в верховный суд штата Нью-Йорк 7 марта отметив, что ее брак "безнадежно разрушен".

ФОТО: Леди Гагу застали с новым возлюбленным

Lady Gaga
Американская поп-звезда Леди Гагу, которая в прошлом году рассталась с женихом Тейлором Кинни, нашла утешение в объятиях своего агента Кристиана Карино.

Объявлена дата выхода пятого "Индианы Джонса"

Harrisonas Fordas
Студия Disney назвала дату выхода продолжения франшизы про исследователя Индиану Джонса. Премьера пятого фильма намечена на 19 июля 2019 года, сообщает NME.
Facebook друзья
Rambler's Top100