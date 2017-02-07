Сын Валерии втайне от матери открыл собственный ресторан

Как сообщают российские СМИ, молодой человек сам нашел партнеров, вложил в бизнес свои сбережения и взял кредит, а также нанял одного из лучших поваров Москвы.

Попасть в заведение сможет не каждый - ресторан является закрытым клубом для светских персон.

Для Валерии и ее мужа, продюсера Иосифа Пригожина бизнес Арсения стал сюрпризом. И узнали они обо всем только когда сын певицы пригласил их пообедать в своем заведении.

По информации СМИ, вложения Арсения в бизнес составили 10 миллионов рублей (почти 160 тысяч евро).