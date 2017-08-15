Сын Собчак и Виторгана сказал первое слово

Первым словом малыша стало "папа". Видео с лепетом мальчика Вторган опубликовал в Instagram stories, сейчас оно уже недоступно для просмотра.

"Молодец, Платон", - хвалит в ролике сына Максим. И продолжает с вопросительной интонаций: "И... мама?" Но этого слова родители пока не услышали.

Также стало известно, какую фамилию папа и мама дали малышу - об этом говорит снимок в Instagram Виторгана, на котором можно увидеть авиабилет с именем и фамилией ребенка.

Тут многие интересовались чью фамилию взял мальчик: мою или Ксюшину? Чью-чью? Да ничью! Свою отдельную. Даже не однофамилец;-))) A post shared by Максим Виторган (@mvitorgan) on Aug 13, 2017 at 8:09am PDT

A post shared by Максим Виторган (@mvitorgan) on Jul 21, 2017 at 2:45pm PDT