Сын Собчак и Виторгана сказал первое слово

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SHOWTIME!
вторник, 15 августа 2017 г. 12:53
8-месячный Платон - сын телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана - начал говорить.
© RIA/Scanpix

Первым словом малыша стало "папа". Видео с лепетом мальчика Вторган опубликовал в Instagram stories, сейчас оно уже недоступно для просмотра.

"Молодец, Платон", - хвалит в ролике сына Максим. И продолжает с вопросительной интонаций: "И... мама?" Но этого слова родители пока не услышали.

Также стало известно, какую фамилию папа и мама дали малышу - об этом говорит снимок в Instagram Виторгана, на котором можно увидеть авиабилет с именем и фамилией ребенка.

Тут многие интересовались чью фамилию взял мальчик: мою или Ксюшину? Чью-чью? Да ничью! Свою отдельную. Даже не однофамилец;-)))

A post shared by Максим Виторган (@mvitorgan) on Aug 13, 2017 at 8:09am PDT

SHOWTIME!
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