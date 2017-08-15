Сын Собчак и Виторгана сказал первое слово

8-месячный Платон - сын телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана - начал говорить.
Первым словом малыша стало "папа". Видео с лепетом мальчика Вторган опубликовал в Instagram stories, сейчас оно уже недоступно для просмотра.
"Молодец, Платон", - хвалит в ролике сына Максим. И продолжает с вопросительной интонаций: "И... мама?" Но этого слова родители пока не услышали.
Также стало известно, какую фамилию папа и мама дали малышу - об этом говорит снимок в Instagram Виторгана, на котором можно увидеть авиабилет с именем и фамилией ребенка.