Сын Майкла Джексона рассказал о себе и отце

Gazeta.ru
вторник, 7 марта 2017 г. 12:05
Сын музыканта Майкла Джексона, скончавшегося в 2009 году, рассказал о себе и отце, сообщает ABC News.
Michaelas Jacksonas
© AFP/Scanpix

Как заявил 20-летний Принц Майкл Джексон, в детстве отец всегда говорил, что для него не важно, чем будут заниматься его дети, главное, чтобы они были счастливы и были лучшими в выбранной области, даже если решат стать школьными смотрителями.

В настоящее время сын музыканта учится в Университете Лойола Мэримаунт в Лос-Анджелесе. Он также является одним из основателей благотворительной студенческой организации Heal Los Angeles, вдохновением для которой послужил проект поп-короля Heal the World.

Кроме того, Джексон возглавляет компанию King's Son Productions. По его словам, отец заработал эпитет "поп-король" благодаря своей упорной работе. "Это форма мотивации, потому что меня зовут Принц, но для всех интенсивных задач я сын короля, работающий ради получения собственного эпитета", – пояснил он.

Ранее сообщалось, что дочь Майкла Джексона подписала контракт с модельным агентством IMG Models, которое работает с такими звездами, как Джиджи Хадид и Хейли Болдуин.

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