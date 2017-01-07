Сын Лукашенко сыграл льва Алекса из "Мадагаскара"

Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко, 12-летний Николай, сыграл роль льва Алекса из мультфильма "Мадагаскар" в новогоднем представлении. Мероприятие было устроено педагогами и учениками Острошицко-Городокской средней школы в минском доме-интернате для пенсионеров и инвалидов. Соответствующий сюжет в четверг, 5 января, показал телеканал "Беларусь 1".

Пожилым людям не только показали спектакль, но и преподнесли множество подарков, в том числе молочные продукты с подворья Лукашенко. "Это наша домашняя продукция. Мы готовим из собственного молока творог, сметану и все молочные продукты", — сказал сын белорусского лидера. Он добавил, что если пенсионерам понравится, им обязательно привезут еще.

По информации канала, школа, где учится Коля, уже более двух лет шефствует над домом-интернатом.