Сын Дэвида Боуи прокомментировал посмертную победу отца на Grammy

Как сообщалось ранее, Боуи, при жизни имевший только награду за лучшее видео (полученную в конце 1980-х), на сей раз удостоился пяти за альбом Blackstar.

Джонс опубликовал архивную фотографию, на которой он держит отца на руках. "Так горжусь тобой, папа! Держал бы тебя всегда", – написал режиссер.

При этом в 2016 году Джонс раскритиковал трибьют певицы Леди Гаги, посвященный Боуи и показанный на церемонии "Грэмми".

So proud of you dad!

Would hold you up forever.

❤️ #grammys2017 pic.twitter.com/JHU2hveVwq

— Duncan Jones (@ManMadeMoon) February 13, 2017