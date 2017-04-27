Сын Александра Домогарова оказался на грани нищеты

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четверг, 27 апреля 2017 г. 11:59
Пока Александр Домогаров-старший востребован — гастролирует по стране со спектаклем “Вишневый сад” и участвует в съемках фильма “Гардемарины-4”, — его 28-летний сын от второго брака с гримером Ириной Гуненковой переживает непростые времена, пишет Starhit.
© RIA/Scanpix

“У меня проблемы с работой, — говорит Домогаров-младший. — Ее вообще нет! Да и денег тоже… Живу на мамину зарплату учителя. Представляете, сколько у нас преподаватели в школах получают? Ютимся в маленькой квартирке. Если появляется хоть немного свободных денег, откладываем на ремонт”.

Некоторое время Александр подрабатывал, занимаясь съемкой рекламных видеороликов на заказ для интернет-порталов. Однако в кризис бизнес Саши потерпел неудачу.

“Последние средства ушли на мой режиссерский дебют “Пустите детей” по рассказу американского писателя Стивена Кинга, — продолжает молодой человек. — Мечтаю снять еще один полный метр, не хочу уходить из профессии… Кино — смысл моей жизни. Но, конечно, без стабильного заработка или финансовой поддержки не обойтись в этой сфере”.

Просить помощи у звездного отца Домогаров-младший не собирается. “У нас нормальные отношения с папой, мы общаемся, — рассказывает Александр. — Но если в кармане совсем пусто, спасают друзья. Они всегда меня выручают. Сейчас на горизонте появился один заказ на рекламу. Надеюсь, на нее выделят достойный бюджет, и тогда гонорар станет мне подспорьем на целый месяц или два. Уже вижу, как получу, наконец, заработанные деньги и не буду думать о том, где наскрести на бензин”.

Когда у наследника звезды кино появятся средства, вложить он их планирует также в спасение загородного дома в Бекасово, который отец в свое время переписал на него. Журналисты не раз сообщали, что жилье находится в плачевном состоянии, а долг по взносам за него все растет. В этом родовом гнезде Александр Домогаров-младший провел все свое детство, поэтому идея отказаться от имения вовсе он даже не рассматривает. Режиссер рассчитывает привести в порядок обветшалый дом и сохранить его для будущих поколений.

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