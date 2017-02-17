Свесившаяся с небоскреба российская модель стала звездой сети

Модель из России, которая позировала для съемки на Башне Кайан в Дубае, приобрела популярность в социальных сетях и СМИ. О поступке девушки, в частности, пишет Daily Mail.

23-летняя Виктория Одинцова повисла в воздухе, находясь на верхушке 307-метрового небоскреба. Девушка участвовала в проекте без использования страховки, ее держали за руку.

На страницу манекенщицы в Instagram подписаны более 3,1 миллиона пользователей. Известно, что снимок был сделан в конце декабря 2016 года, однако СМИ написали о кадре только сейчас. Фотография набрала более 97 тысяч лайков. Также модель опубликовала видеозапись, которую также сделали на небоскребе.

A post shared by Viki Odintcova (@viki_odintcova) on Dec 29, 2016 at 7:50am PST

A post shared by Viki Odintcova (@viki_odintcova) on Dec 30, 2016 at 6:08am PST

A post shared by Viki Odintcova (@viki_odintcova) on Jan 26, 2017 at 6:55am PST