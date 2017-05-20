Свадьба Пиппы Миддлтон: наряды, гости и юная принцесса-цветочница

В субботу состоялось бракосочетание 33-летней Пиппы Мидллтон, младшей сестры герцогини Кембриджской Кэтрин, и 41-летнего миллионера-финансиста Джеймса Мэттьюза.

Майкл и Пиппа Мидллтоны и герцогиня Кембриджская

Невесту на лимузине привез к церкви папа Майкл, а сестра Кейт оказывала поддержку - как моральную, так и вполне реальную, тем более что поправить такое чудесное платье - одно удовольствие. Его изготовил британский модельер Джайлз Дикон и даже при близком рассмотрении впечатление такое, что сшито оно без единого шва.

Длинную фату изготовил британский шляпник Стивен Джонс, а атласные туфельки цвета слоновой кости - Маноло Бланик. На голове у Пиппы - небольшая тиара в форме венериных волос.

Старшая сестра не стала исполнять роль подружки невесты, но избрала для себя более ответственную роль: присматривать за юными пажами и девочкой-цветочницей, которая стала двухлетняя принцесса Шарлотта.

На этой свадьбе, которую журналисты уже окрестили "главным светским событием года", на самых юных гостей - принца Джорджа и принцессу Шарлоттту - были возложены почетные обязанности пажа и девочки-цветочницы. Похоже, они остались очень довольны, во всяком случае собой и друг и другом.

Церемония прошла в церкви Св. Марка в Энглфилде, в графстве Баркшир к западу от Лондона - приходской церкви семьи Миддлтон.