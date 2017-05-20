Свадьба Пиппы Миддлтон: наряды, гости и юная принцесса-цветочница

bbcrussian.com
суббота, 20 мая 2017 г. 16:20
В субботу состоялось бракосочетание 33-летней Пиппы Мидллтон, младшей сестры герцогини Кембриджской Кэтрин, и 41-летнего миллионера-финансиста Джеймса Мэттьюза.
Майкл и Пиппа Мидллтоны и герцогиня Кембриджская
Pippos Middleton vestuvės
© AP / Scanpix

Невесту на лимузине привез к церкви папа Майкл, а сестра Кейт оказывала поддержку - как моральную, так и вполне реальную, тем более что поправить такое чудесное платье - одно удовольствие. Его изготовил британский модельер Джайлз Дикон и даже при близком рассмотрении впечатление такое, что сшито оно без единого шва.

Длинную фату изготовил британский шляпник Стивен Джонс, а атласные туфельки цвета слоновой кости - Маноло Бланик. На голове у Пиппы - небольшая тиара в форме венериных волос.

Старшая сестра не стала исполнять роль подружки невесты, но избрала для себя более ответственную роль: присматривать за юными пажами и девочкой-цветочницей, которая стала двухлетняя принцесса Шарлотта.

На этой свадьбе, которую журналисты уже окрестили "главным светским событием года", на самых юных гостей - принца Джорджа и принцессу Шарлоттту - были возложены почетные обязанности пажа и девочки-цветочницы. Похоже, они остались очень довольны, во всяком случае собой и друг и другом.

Церемония прошла в церкви Св. Марка в Энглфилде, в графстве Баркшир к западу от Лондона - приходской церкви семьи Миддлтон.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

Свадьба Пиппы Миддлтон: наряды, гости и юная принцесса-цветочница

Pippos Middleton vestuvės
В субботу состоялось бракосочетание 33-летней Пиппы Мидллтон, младшей сестры герцогини Кембриджской Кэтрин, и 41-летнего миллионера-финансиста Джеймса Мэттьюза.Майкл и Пиппа Мидллтоны и герцогиня Кембриджская

Киркоров разгромил "французика" Маруани в суде (2)

Киркоров разгромил французика Маруани в суде
В нашумевшем деле Филиппа Киркорова и Дидье Маруани поставлена жирная точка. Поп-король, обвиненный ранее в плагиате, и его адвокат, ликуя, празднуют победу над "французиком".

Шепелев откровенно о воровстве денег Фриске (1)

Шепелев откровенно о воровстве денег Фриске
Семья покойной певицы Жанны Фриске 19 мая проиграла в судебном разбирательстве с "Русфондом". Позднее телеведущий Дмитрий Шепелев поделился негодованием с подписчиками.

Шикарная жизнь: Рюкзак сына Рудковской и Плющенко стоит как машина (13)

Шикарная жизнь: Рюкзак сына Рудковской и Плющенко стоит как машина
Яна Рудковская приучает своего четырехлетнего сына Александра, известного под прозвищем Гном Гномыч, к гламуру. Светские хроникеры заметили у мальчика дорогой рюкзак, который стоит как машина.

Суд обязал семью Жанны Фриске вернуть миллионы (5)

Суд обязал семью Жанны Фриске вернуть миллионы
Перовский суд Москвы постановил взыскать 21,6 млн рублей с семьи певицы Жанны Фриске, которая умерла от рака в 2015 году, по иску благотворительной организации "Русфонд". "Русфонд" собирал деньги на лечение Фриске.
Facebook друзья
Rambler's Top100