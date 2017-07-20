Суд запретил продажу трусов Мадонны с аукциона

 (5)
Lenta.ru
четверг, 20 июля 2017 г. 09:41
Нью-Йоркский суд запретил выставлять на аукцион личные вещи певицы Мадонны, включая ее трусы, фото со стриптизером и письмо от рэпера Тупака. Исполнительница объявила, что предметы были украдены из ее дома, пишет газета New York Daily News.
Madonna
© Vida Press

Вещи аукционному дому предоставила бывшая подруга Мадонны Дарлин Луц. По словам певицы, женщина похитила их, когда помогала ей переезжать. Она назвала произошедшее возмутительным.

На торгах планировалось выставить 120 принадлежащих Мадонне лотов. Среди них — нижнее белье и расческа певицы, личные фотографии, на которых она обнимается со стриптизером на девичнике, а также адресованное ей письмо от рэпера Тупака, написанное им в тюрьме. В послании чернокожий хип-хоп-исполнитель объясняет Мадонне, что они не могут встречаться, потому что отношения с белой женщиной повредят его профессиональной репутации и карьере.

Отмечается, что 58-летней артистке удалось опротестовать продажу 22 предметов из коллекции.

Lenta.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

Жена Григория Лепса рассказала об алкогольной зависимости мужа (1)

Жена Григория Лепса рассказала об алкогольной зависимости мужа
16 июля известному музыканту и продюсеру, наставнику шоу “Голос” Григорию Лепсу исполнится 55 лет. В канун юбилея одного из самых любимых публикой артиста Первый канал показал документальный фильм “Григорий Лепс. По наклонной вверх”, пишет Starhit.

Вайкуле рассказала о забавах с Пугачевой (1)

Вайкуле рассказала о забавах с Пугачевой
К роскошной вилле "Марта" 1928 года постройки в Юрмале, где проводит очередное лето семья Аллы Пугачевой, стали водить туристов. А местные жители и так часто видят Примадонну – она, как говорят, любит ходить на рынок за продуктами и гулять по пляжу. А многие звезды, которые в эти дни приезжают в Юрмалу на фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандву", навестят Пугачеву лично.

Суд запретил продажу трусов Мадонны с аукциона (5)

Madonna
Нью-Йоркский суд запретил выставлять на аукцион личные вещи певицы Мадонны, включая ее трусы, фото со стриптизером и письмо от рэпера Тупака. Исполнительница объявила, что предметы были украдены из ее дома, пишет газета New York Daily News.

Представитель Баскова подтвердил информацию о свадьбе в Грозном

N. Baskovas
Представитель российского певца Николая Баскова Марина Наумова подтвердила, что в октябре он планирует сыграть свадьбу с телеведущей Викторией Лопыревой в Грозном, передает RT.

Татьяна Буланова: жду новой любви (6)

Татьяна Буланова: жду новой любви
Певица стала участницей фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". После выступления она пообщалась с корреспондентом Dni.Ru.
Facebook друзья