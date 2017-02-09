Суд: сдача помещений Оперы в аренду Крутому — не основание для столь резкой критики

Решение Латвийской национальной оперы и балета (ЛНОБ) сдать помещения в аренду российскому композитору Игорю Крутому могло быть основанием для отрицательной оценки, но не столь резкой и оскорбительной, чтобы в данной ситуации ее можно было счесть соразмерной. Так Рижский окружной суд объясняет решение, принятое в судебном процессе по иску ЛНОБ к порталу Tvnet.lv.

24 января Рижский окружной суд в апелляционной инстанции частично удовлетворил иск ЛНОБ к порталу Tvnet.lv в связи с публикацией статьи-мнения о сдаче помещений в аренду для частного мероприятия российского композитора Игоря Крутого 29 июля 2014 года.

Суд обязал Tvnet опубликовать извинения за оскорбление чести и достоинства ЛНОБ и должностных лиц ЛНОБ — Зигмара Лиепиньша, Инесе Эглите и Дайны Марковой — и взыскал в пользу ЛНОБ 50 000 евро. Об этом агентству LETA сообщил пресс-секретарь суда Раймонд Лочмелис.

Рижский окружной суд взыскал с Tvnet меньшую сумму, чем суд первой инстанции, приговор которого подвергся резкой критике СМИ, усмотревших в нем угрозу для свободы слова. Суд Видземского предместья Риги в прошлом году решил взыскать с Tvnet 129 873 евро.

Рижский окружной суд решил также взыскать с Tvnet расходы на адвоката, но в меньшем размере, чем суд первой инстанции. Приговор окружного суда может быть в 30-дневный срок обжалован в кассационном порядке в Верховном суде.

4 августа 2014 года портал Tvnet.lv опубликовал статью под названием "Как Латвийская национальная опера стала публичным домом для путинского двора". Псевдоним автора статьи — Оливер Эверт.

Как сообщалось, Игорь Крутой арендовал для своего юбилея большой зал ЛНОБ. Это обошлось ему в 9873 евро. Также, как подтвердил агентству LETA председатель правления ЛНО Зигмар Лиепиньш, Крутой пожертвовал ЛНОБ 120 000 евро.

Суд считает, что, сдача помещений ЛНОБ в аренду российскому гражданину для проведения частного мероприятия не противоречит закону, нормам этики и общественной морали. Истец добросовестно выполнял свои обязанности, получив дополнительные средства на развитие театра и на компенсацию постоянной нехватки предусмотренных на хозяйство средств.

"Одновременно следует констатировать, что сдача помещений ЛНОБ в аренду была осуществлена в то время, когда Латвия и ЕС осудили действия России в Крыму, поэтому действия ЛНОБ могли создать фактическую основу для отрицательной оценки, но не столь резкой и оскорбительной, чтобы в данной ситуации ее можно было счесть соразмерной", — указано в решении суда.

Суд не подвергает сомнению право Tvnet свободно выражать свои взгляды в связи с упомянутыми событиями, в том числе, отрицательную оценку произошедшего, но указывает, что это можно делать, не высказывая оскорблений, "превышающих объективные границы приемлемой критики и в явно грубой форме, оскорбляющей честь и достоинство физических и юридических лиц".