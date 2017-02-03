Суд отклонил иск Мелании Трамп из-за статьи Daily Mail о ее работе в эскорте

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Lenta.ru
пятница, 3 февраля 2017 г. 15:22
Суд в американском штате Мэриленд отклонил иск о клевете, поданный первой леди США Меланией Трамп к британской газете Daily Mail. Об этом сообщает Politico.
© Vida Press nuotr.

Судья постановила, что Мэриленд никак не связан с возмутившим супругу американского президента материалом издания: статья была написана и опубликована в британском СМИ, во время работы над ней журналисты не приезжали в этот штат.

В публикации Daily Mail от 20 августа 2016 года речь шла о модельной карьере уроженки Словении Мелании Кнавс, а также о ее старых фотографиях, для которых она позировала голой (снимки появились на сайте The New York Post в июле 2016-го). В заметке, в частности, приводилась информация из словенской прессы, что модельное агентство, в котором работала Мелания, управлялось человеком, организовавшим эскорт-службу, и якобы Кнавс в ней трудилась, отмечает Politico.

В сентябре она подала в суд на газету и на американского журналиста и историка Вебстера Тарпли (Webster Tarpley), который в своем блоге ранее разместил аналогичный пост. Общая сумма иска составляла 150 миллионов долларов.

На слушаниях на прошлой неделе судья отказала Тарпли (живет в городе Гейтерсберг в Мэриленде) в прошении освободить его от ответственности и дала делу ход. Кроме того, отдельная жалоба подана в Лондоне на печатную версию статьи Daily Mail.

С сайта издания материал был удален, и редакция опубликовала опровержение, в котором пояснила, что главная мысль статьи — могут ли слухи о Мелании негативно повлиять на избирательную кампанию ее мужа Дональда Трампа. При этом отмечается, что распространенные газетой сведения основаны на данных, изложенных в доступной на Amazon книге о модельной фирме в Милане, в которой работала Мелания и которая была чем-то вроде мужского клуба. Кроме того, часть информации была взята из словенского журнала Suzy, утверждавшего, что агентство в Нью-Йорке, с которым сотрудничала Трамп, представляло эскорт-услуги богатым клиентам. ТАСС уточняет, что в публикации также говорилось о том, что именно директор этого агентства Паоло Замполли (Paolo Zampolli) в 1995-м познакомил Меланию с будущим супругом в Нью-Йорке.

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