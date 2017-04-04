Суд отказался закрыть уголовное дело Полански об изнасиловании

Gazeta.ru
вторник, 4 апреля 2017 г. 11:35
Суд Лос-Анджелеса, штат Калифорния, отклонил ходатайство режиссера Романа Полански о закрытии уголовного дела об изнасиловании, передает Reuters.
Romanas Polanskis
© AFP/Scanpix

Судья Скотт Гордон отклонил ходатайство защиты Полански, так как режиссер по-прежнему скрывается от правосудия Соединенных Штатов и не предстал лично перед американским судом.

Ранее суд Лос-Анджелеса отложил рассмотрение ходатайства об урегулировании дела Полански.

В феврале в СМИ появилась информация о том, что Роман Полански хочет поехать в США для закрытия дела об изнасиловании несовершеннолетней. Адвокат постановщика Харланд Браун обратился в Высший суд округа Лос-Анджелес с просьбой рассекретить стенограмму показаний прокурора по делу Полански. Как полагал юрист, эти свидетельства подтверждают слова режиссера о заключении сделки, в соответствии с которой он должен был провести в тюрьме лишь 48 дней.

По данным СМИ, Полански провел в тюрьме калифорнийского города Чино 42 дня. Как предполагается, затем судья отказался от сделки и сказал прокурорам, что режиссер должен провести за решеткой до 50 лет. Именно тогда постановщик уехал из США в Европу.

В Швейцарии Полански находился под стражей 334 дня, пока решался вопрос о его экстрадиции в Штаты. В конце 2016 года Верховный суд Польши признал законным решение не выдавать постановщика.

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Суд отказался закрыть уголовное дело Полански об изнасиловании

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