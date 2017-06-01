Суд отказался признать Джима Керри невиновным в убийстве бывшей подруги

Лос-анджелесская судья Деридре Хилл заявила, что не намерена пока закрывать дело об убийстве Катрионы Уайт, которое родственники погибшей возбудили против ее бывшего возлюбленного, 55-летнего комика Джима Керри. Родители девушки утверждают, что актер снабжал американку лекарствами, убившими Уайт, сообщает The Telegraph.

"Мне нужно больше времени, чтобы разобраться во всех обстоятельствах этого дела", — заявила судья.

Отец и мать умершей от передозировки обезболивающими Катрионы Уайт утверждают, что Джим Керри нелегально добывал для нее лекарства, что в итоге привело к смерти 30-летней девушки. Известный актер эти обвинения отрицает.

Ранее сообщалось, что в своем последнем СМС погибшей Керри спрашивал у Катрионы, куда делись купленные им лекарства. Позже стало известно, что рядом с кроватью Уайт нашлась упаковка обезболивающих, выписанных на имя некоего Артура Кинга.

Следователи подозревают, что Керри использовал этот псевдоним, чтобы незаконно покупать сильнодействующие болеутоляющие.

Очередной суд над актером назначен на 28 апреля 2018 года.

Керри и Уайт начали встречаться в 2012 году, их роман продлился несколько месяцев. В 2015 году пара возобновила общение, однако вскоре после окончательного расставания с актером 30-летняя Катриона покончила с собой.

Девушка была найдена мертвой в сентябре 2015 года. Она оставила предсмертную записку, где объясняет свой уход из жизни расставанием с Джимом Керри. Сам Керри неоднократно заявлял о своей непричастности к смерти своей бывшей возлюбленной.