Суд оставил экс-супругу Джигарханяна без квартиры

Суд принял окончательное решение о разделе имущества актера и режиссера Армена Джигарханяна и его бывшей жены Татьяны Власовой, которые развелись в 2015 году.

По решению суда, 3-комнатная квартира в Москве остается в собственности Джигарханяна, как и машина, право на влдение которой оспаривала Власова. Ей же достались деньги от продажи дома в США - 100 тысяч долларов. Как ранее сообщали российские СМИ, актер рассчитывал получить половину этой суммы и проценты.

В свою очередь, его бывшая жена планировала жить на эти средства, поселившись в московской квартире. Как пишут СМИ, Власова недовольна тем, что нынешняя супруга Джигарханяна вмешивалась в их имущественные споры. "Виталина хочет эту квартиру продать, и каждому — отдать свою долю. Я же прошу оставить мне квартиру, чтобы я могла в ней дожить. Я одинокий человек. Кончатся мои запасы, новых не появится. Как мне дальше жить?" - цитирует Татьяну Власову StarHit. По словам женщины, оставить ей жилье в центре Москвы было бы благородным поступком со стороны бывшего мужа. Она уверена, что отношения ее бывшего мужа и его теперешней жены Виталины Романовской-Цымбалюк длятся уже 15 лет - молодой женщиной Армен Джигарханян увлекся еще будучи женатым, в то время как его супруга проживала в США.