Суд оставил экс-супругу Джигарханяна без квартиры

SHOWTIME!
среда, 5 апреля 2017 г. 12:37
Суд принял окончательное решение о разделе имущества актера и режиссера Армена Джигарханяна и его бывшей жены Татьяны Власовой, которые развелись в 2015 году.
© RIA/Scanpix

По решению суда, 3-комнатная квартира в Москве остается в собственности Джигарханяна, как и машина, право на влдение которой оспаривала Власова. Ей же достались деньги от продажи дома в США - 100 тысяч долларов. Как ранее сообщали российские СМИ, актер рассчитывал получить половину этой суммы и проценты.

В свою очередь, его бывшая жена планировала жить на эти средства, поселившись в московской квартире. Как пишут СМИ, Власова недовольна тем, что нынешняя супруга Джигарханяна вмешивалась в их имущественные споры. "Виталина хочет эту квартиру продать, и каждому — отдать свою долю. Я же прошу оставить мне квартиру, чтобы я могла в ней дожить. Я одинокий человек. Кончатся мои запасы, новых не появится. Как мне дальше жить?" - цитирует Татьяну Власову StarHit. По словам женщины, оставить ей жилье в центре Москвы было бы благородным поступком со стороны бывшего мужа. Она уверена, что отношения ее бывшего мужа и его теперешней жены Виталины Романовской-Цымбалюк длятся уже 15 лет - молодой женщиной Армен Джигарханян увлекся еще будучи женатым, в то время как его супруга проживала в США.

SHOWTIME!
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

Муж раскрыл секреты Ларисы Гузеевой (1)

Муж раскрыл секреты Ларисы Гузеевой
Игорь Бухаров рассказал об отношениях с супругой, популярной актрисой Ларисой Гузеевой. Он сообщил о том, что не всегда слова его жены стоит воспринимать буквально, и признался, как испортил ей радость.

ВИДЕО: Ургант и Светлаков опозорили Ольгу Бузову во время ее “живого” концерта

ВИДЕО: Ургант и Светлаков опозорили Ольгу Бузову во время ее “живого” концерта
Ольга Бузова в очередной раз стала объектом шуток Ивана Урганта. Звезда “Дома-2” приняла участие в концерте “Прожекторпэрисхилтон”, который прошел в “Крокус Сити Холле”. Телеведущая спела композицию “Привыкаю”, ставшую хитом после ее развода с футболистом Дмитрием Тарасовым, пишет “Комсомольская правда”.

Жена Игоря Крутого показала красавицу-дочку

Жена Игоря Крутого показала красавицу-дочку
Несмотря на бешеную популярность социальных сетей, многие родители запрещают своим детям до определенного возраста ими пользоваться. Именно так решил поступить Игорь Крутой, ограничивший доступ младшей дочки, Александры, к Сети. У нее нет аккаунта ни на одной из известных “площадок” для виртуального общения. Поэтому поклонники имеют шанс посмотреть на Александру только во время ее совместных выходов с папой в свет. Вот только Игорь берет ее с собой крайне редко, пишет “7 дней”.

Суд оставил экс-супругу Джигарханяна без квартиры

Суд оставил экс-супругу Джигарханяна без квартиры
Суд принял окончательное решение о разделе имущества актера и режиссера Армена Джигарханяна и его бывшей жены Татьяны Власовой, которые развелись в 2015 году.

Полвека в плену у "Кавказской пленницы" (3)

Полвека в плену у Кавказской пленницы
В понедельник 3 апреля 1967 года одновременно в 53 кинотеатрах Москвы прошла премьера фильма Леонида Гайдая "Кавказская пленница". До конца года его посмотрели 76,5 миллиона человек: это четвертое место по кассовым сборам в истории СССР.
Facebook друзья
Rambler's Top100