Суд обязал семью Жанны Фриске вернуть миллионы

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bbcrussian.com
пятница, 19 мая 2017 г. 17:22
Перовский суд Москвы постановил взыскать 21,6 млн рублей с семьи певицы Жанны Фриске, которая умерла от рака в 2015 году, по иску благотворительной организации "Русфонд". "Русфонд" собирал деньги на лечение Фриске.
© RIA/Scanpix

Суд привлек в качестве соответчиков по делу родителей Фриске Владимира и Ольгу и несовершеннолетнего сына Платона в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева.

Их представители просили суд прекратить производство по делу за отсутствием доказательств.

В январе 2017 года "Русфонд" обратился в Пресненский суд Москвы с гражданским иском с целью добиться отчета о расходовании более 25 млн рублей, собранных на лечение Жанны Фриске при помощи телезрителей Первого канала.

Как заявляли в "Русфонде", договор, заключенный организаций с Фриске, предусматривал целевое расходование средств и обязывал представить отчет о расходах на лечение, а неизрасходованные суммы вернуть.

При жизни Фриске, утверждали в "Русфонде", был представлен отчет о произведенных тратах на сумму в 4 млн 120 тыс. 959 рублей.

Оставшаяся сумма в размере около 21 млн рублей, считает фонд, на момент смерти Фриске находилась на ее счету, однако затем была выведена на счета третьих лиц.

Жанна Фриске стала известной певицей благодаря участию в поп-группе "Блестящие", в которой она выступала с 1996 года. В 2003 году она начала сольную карьеру. В июне 2015 года артистка умерла от рака.

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