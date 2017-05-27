Стоит ли смотреть пятую часть "Пиратов Карибского моря": мнения критиков

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SHOWTIME!
суббота, 27 мая 2017 г. 18:05
Не устали от пиратов? На латвийские киноэкраны выходит пятая часть "Пиратов Карибского моря" с подзаголовком "Мертвецы не рассказывают сказки" – картина из списка самых громких премьер этого лета.

Слегка постаревший Джек Воробей в исполнении Джонни Деппа возвращается наверняка на радость поклонникам франшизы. Вопрос только в том, а не исчерпала ли себя история бравого капитана? Чтобы разобраться в этом вопросе, DELFI почитал отзывы западных критиков.

В своем пятом выходе, в попытке нажать на кнопку "Перезагрузка" после бессмысленного четвертого фильма, манерная игра Деппа совершенно теряет жизненную энергию и юмор.

Kate Taylor, Globe and Mail
Рейтинг: 2/4

Фильм быстрый, но не несет ничего нового и его масштабность мешают вспомнить, как неожиданно прекрасен был фильм "Пираты карибского моря: Проклятье Черной жемчужины"

James Berardinelli, ReelViews
Рейтинг: 2.5/4

У нас не было никаких надежд на пятую серию франшизы "Пиратов Карибского моря. Но мы были не правы. Эта штука восхитительна.

Liz Braun, Toronto Sun

Такие релизы приходят и уходят, сворачивают палатки, а их месте вырастает что-то еще. Однако они являются еще и исполняющимися пророчествами об ужасном будущем кинобизнеса. Они соучастники в похищении его души.

Joe Morgenstern, Wall Street Journal

Пожиратели попкорна и фанаты франшизы очень порадуются.

Linda Barnard, Toronto Star
Рейтинг: ¾

Удовольствия от фильма так скудны, что картина натужно и фальшиво гордится своими собственными изобретениями.

A.O. Scott, New York Times

Фильм в конечном счете ощущается столь же раздутым и чрезмерным, как любой из его предшественников...

David Nusair, Reel Film Reviews
Рейтинг: 1/4

Похоже на одну сплошную непрекращающуюся погоню, но спецэффекты впечатляют и фильм выжимает максимум из своего класса. Стоит отметить и оскароносный актерский состав.

Allan Hunter, Daily Express (UK)
Рейтинг: 3/5

Вполне смотрибельная картина, местами даже напоминает те времена, когда франшиза была еще свежей и оригинальной.

Brian Viner, Daily Mail (UK)
Рейтинг: 3/5

Обвинить Деппа в том, что он перетягивает на себя все внимание, было бы лестью. В этом пятом фильме у Воробья едва хватает энергии, чтобы чирикать.

Matthew Norman, London Evening Standard
Рейтинг: 2/5

За 14 лет исполнения этой роли у Деппа закончились свежие творческие находки и теперь он очевидно фальшивит.

Kurt Loder, Reason Online

Джек Воробей может быть второй кожей Джонни Деппа, но он прекрасно и пьяняще забавен — идеальный пример узнаваемого персонажа.

Jeanne Kaplan, Kaplan vs. Kaplan

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