Стоит ли смотреть пятую часть "Пиратов Карибского моря": мнения критиков

Слегка постаревший Джек Воробей в исполнении Джонни Деппа возвращается наверняка на радость поклонникам франшизы. Вопрос только в том, а не исчерпала ли себя история бравого капитана? Чтобы разобраться в этом вопросе, DELFI почитал отзывы западных критиков.
В своем пятом выходе, в попытке нажать на кнопку "Перезагрузка" после бессмысленного четвертого фильма, манерная игра Деппа совершенно теряет жизненную энергию и юмор.
Kate Taylor, Globe and Mail
Рейтинг: 2/4
Фильм быстрый, но не несет ничего нового и его масштабность мешают вспомнить, как неожиданно прекрасен был фильм "Пираты карибского моря: Проклятье Черной жемчужины"
James Berardinelli, ReelViews
Рейтинг: 2.5/4
У нас не было никаких надежд на пятую серию франшизы "Пиратов Карибского моря. Но мы были не правы. Эта штука восхитительна.
Liz Braun, Toronto Sun
Такие релизы приходят и уходят, сворачивают палатки, а их месте вырастает что-то еще. Однако они являются еще и исполняющимися пророчествами об ужасном будущем кинобизнеса. Они соучастники в похищении его души.
Joe Morgenstern, Wall Street Journal
Пожиратели попкорна и фанаты франшизы очень порадуются.
Linda Barnard, Toronto Star
Рейтинг: ¾
Удовольствия от фильма так скудны, что картина натужно и фальшиво гордится своими собственными изобретениями.
A.O. Scott, New York Times
Фильм в конечном счете ощущается столь же раздутым и чрезмерным, как любой из его предшественников...
David Nusair, Reel Film Reviews
Рейтинг: 1/4
Похоже на одну сплошную непрекращающуюся погоню, но спецэффекты впечатляют и фильм выжимает максимум из своего класса. Стоит отметить и оскароносный актерский состав.
Allan Hunter, Daily Express (UK)
Рейтинг: 3/5
Вполне смотрибельная картина, местами даже напоминает те времена, когда франшиза была еще свежей и оригинальной.
Brian Viner, Daily Mail (UK)
Рейтинг: 3/5
Обвинить Деппа в том, что он перетягивает на себя все внимание, было бы лестью. В этом пятом фильме у Воробья едва хватает энергии, чтобы чирикать.
Matthew Norman, London Evening Standard
Рейтинг: 2/5
За 14 лет исполнения этой роли у Деппа закончились свежие творческие находки и теперь он очевидно фальшивит.
Kurt Loder, Reason Online
Джек Воробей может быть второй кожей Джонни Деппа, но он прекрасно и пьяняще забавен — идеальный пример узнаваемого персонажа.
Jeanne Kaplan, Kaplan vs. Kaplan