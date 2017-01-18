Стас Михайлов поделился откровенным фото жены

“Редкий кадр!!! Детям до 16…” — подписал Стас Михайлов фото. Интернет-пользователи от провокационного снимка пришли в восторг. “Не кадр, а просто ШЕДЕВР!!!”, “Да уж, кадр точно редкий! Вот она, Красота!!! Никуда не скроешь!!! Инна шикарна!!!”, “Радость глаз! Правильный выбор”, — прокомментировали поклонники.

К слову, сейчас супруги отдыхают за границей. На прошлой неделе с женой Стаса Михайлова произошел курьезный случай в одном из лучших ресторанов Майями. Во время шоу по открыванию бутылки шампанского кинжалом, пробка отлетела в Инну. Видеозапись экстремального шоу супруга Михайлова опубликовала в своем микроблоге. Поклонники разволновались за звезду и посоветовали ей быть осторожней. Добавим, что Инна Михайлова и ее супруг живут душа в душу.

A photo posted by Стас Михайлов (@stas_mihailoff) on Jan 15, 2017 at 11:02am PST

В интервью корреспонденту “Вокруг ТВ” Стас Михайлов рассказал: “Мы с Инной не ссоримся. Жизнь так быстротечна, что глупо разменивать ее на склоки и скандалы. Да и какой смысл ругаться, если потом все равно придется мириться? Проще до этого не доводить. У нас получается, чего и всем желаем”. Певец также признался, что в меру балует своих детей. Стас Михайлов старается обогатить жизнь детей событиями и впечатлениями, а также считает, что с маленькими нельзя говорить в приказном тоне.