Стас Михайлов поделился откровенным фото жены

 (1)
Бублик
среда, 18 января 2017 г. 07:31
Поклонники Стаса Михайлова увидели его супругу Инну с совершенно другого ракурса. Певец опубликовал в своем микроблоге в Instagram пикантный снимок, на котором его супруга запечатлена с глубоким декольте, пишет “Вокруг.тв”.
© Instagram

“Редкий кадр!!! Детям до 16…” — подписал Стас Михайлов фото. Интернет-пользователи от провокационного снимка пришли в восторг. “Не кадр, а просто ШЕДЕВР!!!”, “Да уж, кадр точно редкий! Вот она, Красота!!! Никуда не скроешь!!! Инна шикарна!!!”, “Радость глаз! Правильный выбор”, — прокомментировали поклонники.

К слову, сейчас супруги отдыхают за границей. На прошлой неделе с женой Стаса Михайлова произошел курьезный случай в одном из лучших ресторанов Майями. Во время шоу по открыванию бутылки шампанского кинжалом, пробка отлетела в Инну. Видеозапись экстремального шоу супруга Михайлова опубликовала в своем микроблоге. Поклонники разволновались за звезду и посоветовали ей быть осторожней. Добавим, что Инна Михайлова и ее супруг живут душа в душу.

A photo posted by Стас Михайлов (@stas_mihailoff) on Jan 15, 2017 at 11:02am PST

В интервью корреспонденту “Вокруг ТВ” Стас Михайлов рассказал: “Мы с Инной не ссоримся. Жизнь так быстротечна, что глупо разменивать ее на склоки и скандалы. Да и какой смысл ругаться, если потом все равно придется мириться? Проще до этого не доводить. У нас получается, чего и всем желаем”. Певец также признался, что в меру балует своих детей. Стас Михайлов старается обогатить жизнь детей событиями и впечатлениями, а также считает, что с маленькими нельзя говорить в приказном тоне.

Бублик
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

Эмма Уотсон отказалась от роли Золушки

Эмма Уотсон отказалась от роли Золушки
Британская актриса Эмма Уотсон подтвердила, что в свое время отказалась от роли Золушки, пишет The Telegraph. Впоследствии артистке было предложено сыграть Белль в "Красавице и чудовище".

Видео с гигантским аллигатором вызвало ажиотаж в заповеднике во Флориде

Видео с гигантским аллигатором вызвало ажиотаж в заповеднике во Флориде
Недалеко от американского города Лейкленд, штат Флорида, замечен гигантский аллигатор. Видео, запечатлевшее рептилию, собрало более пяти тысяч лайков в Facebook и вызвало наплыв посетителей в заповедник, сообщает телеканал WTSP.

Стас Михайлов поделился откровенным фото жены (1)

Стас Михайлов поделился откровенным фото жены
Поклонники Стаса Михайлова увидели его супругу Инну с совершенно другого ракурса. Певец опубликовал в своем микроблоге в Instagram пикантный снимок, на котором его супруга запечатлена с глубоким декольте, пишет “Вокруг.тв”.

Тимати обвиняют в плагиате лауреаты "Грэмми": это вопиющий случай (1)

Timati
По оценке эксперта, декорации, сценография и логотип рэпера — калька творчества американской индастриал-группы Nine Inch Nails.

42-летняя певица Натали станет мамой в третий раз (2)

42-летняя певица Натали станет мамой в третий раз
Исполнительница хита “О Боже, какой мужчина” находится на шестом месяце беременности.
Facebook друзья
Rambler's Top100