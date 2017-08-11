Стало известно, куда направят собранные для Жанны Фриске деньги

 (1)
Gazeta.ru
пятница, 11 августа 2017 г. 10:25
Президент Русфонда Лев Амбиндер заявил, что средства, которые вернут родители Жанны Фриске, фонд направит на лечение онкобольных детей, а жертвователи, которые будут против, смогут вернуть их себе, передает РИА "Новости".
Фото: jeannefriske.com

"Все возвращенные средства Русфонд, как и планировалось, потратит на лечение онкобольных детей, если не будет возражений жертвователей. По правилам Русфонда, мы расскажем на официальном сайте о каждом ребенке, получившем помощь из этих средств", — отметил он.

По словам Амбиндера, будет опубликован и порядок возврата пожертвований тем телезрителям, которые возразят против перевода больным детям их взносов.

"Взыскание осуществляет служба судебных приставов, и мы не можем вмешиваться в их работу", — уточнил глава фонда.

10 августа Мосгорсуд признал законным решение о взыскании с родителей Жанны Фриске более 21 млн рублей (более 300 тысяч евро), которые собрал Русфонд на лечение певицы. Таким образом, апелляционная жалоба была отклонена.

Gazeta.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

Крестная рассказала о детях Пугачевой и Галкина

Крестная рассказала о детях Пугачевой и Галкина
Алла Пугачева и Максим Галкин остаются одной из самых обсуждаемых пар в стране. Даже их трехлетние дети стали звездами: за ними следят папарацци, у них есть аккаунты в соцсетях с тысячами подписчиков.

Имущество "танцующего миллионера" арестовали (2)

Gianluca Vacchi
Имущество итальянского предпринимателя Джанлуки Вакки (Gianluca Vacchi) на сумму 10 миллионов евро арестовано. Об этом пишет Corriere della Sera.

Стало известно, куда направят собранные для Жанны Фриске деньги (1)

Фото: jeannefriske.com
Президент Русфонда Лев Амбиндер заявил, что средства, которые вернут родители Жанны Фриске, фонд направит на лечение онкобольных детей, а жертвователи, которые будут против, смогут вернуть их себе, передает РИА "Новости".

Галкин резко высказался об уходе Малахова с Первого канала (7)

Галкин резко высказался об уходе Малахова с Первого канала
Телеведущий Максим Галкин в своем инстаграме резко высказался о переходе своего коллеги Андрея Малахова с Первого канала на ВГТРК.

Хакеры опубликовали телефоны и адреса актеров "Игры престолов"

Хакеры опубликовали телефоны и адреса актеров Игры престолов
Хакеры, укравшие полтора терабайта данных американского телеканала HBO, опубликовали персональную информацию актеров, играющих в седьмом сезоне сериала "Игра престолов", сообщает The Independent.
Facebook друзья