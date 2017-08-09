Стало известно, кто заменит Малахова на Первом канале

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Дни.ру
среда, 9 августа 2017 г. 07:34
По словам сотрудников Первого канала, 9 августа Андрей Малахов официально прекратит числиться у них в штате, получит трудовую книжку и все причитающиеся выплаты. После этого его пропуск в телецентр “Останкино” будет аннулирован, а у передачи “Пусть говорят”, которую под разными названиями Андрей вел с 2002 года, начнется новая история.
© RIA/Scanpix

Она будет связана и с переездом студии, которая теперь располагается в так называемом Теледоме на улице Лизы Чайкиной. Это бывшие заводские цеха, где снималось шоу “Голос” и программа “Кто хочет стать миллионером?” Новшества затронут и команду (операторов, редакторов, осветителей), которая обновилась на две трети. А главные изменения коснутся, конечно, ведущего.

О том, кто будет модерировать мордобои и скандалы в “Пусть говорят”, говорили и писали много. Официально имя ведущего самого рейтингового ток-шоу страны должны объявить со дня на день, но Dni.Ru выяснили, что его кандидатура уже утверждена.

Согласно инсайдерской информации, 9 августа состоится запись первой программы с новым лицом. Им стал Дмитрий Борисов, который вел вечерние “Новости” и программу “Время”. До сей поры он отнекивался и не признавался, что заменит Малахова. Теперь же все решено окончательно.

Впрочем, Борисову должно быть комфортно в “Пусть говорят”. Передачу решили переформатировать и добавить туда политики. Рассказы об изнасилованиях, внебрачных детях и воскресших бабушках, перемешанные с исповедями людоедов и убийц, уступят место более умным темам.

Дни.ру
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Стало известно, кто заменит Малахова на Первом канале
По словам сотрудников Первого канала, 9 августа Андрей Малахов официально прекратит числиться у них в штате, получит трудовую книжку и все причитающиеся выплаты. После этого его пропуск в телецентр “Останкино” будет аннулирован, а у передачи “Пусть говорят”, которую под разными названиями Андрей вел с 2002 года, начнется новая история.
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