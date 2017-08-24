Стало известно, как Юлия Савичева назвала дочь

Вести.Ru
четверг, 24 августа 2017 г. 12:28
Слухи о том, что певица Юлия Савичева стала мамой, появились еще весной 2017 года. Позднее они подтвердились, пишет "Комсомольская правда". Большую часть беременности артистка провела в Португалии. Певицу никто не видел с животом, а сама Савичева интересное положение никак не комментировала.
© RIA/Scanpix

Накануне Максим Фадеев рассказал, что у его подопечной родилась дочь. Отец певицы, музыкант Станислав Савичев также подтвердил, что их семья празднует пополнение.

"Мы вместе с женой очень ждали этого события. Разговариваем с дочерью по скайпу почти каждый день. Анечку видели пока только по Интернету, но надеемся на скорую встречу", – отметил он.

Сама певица на связь с поклонниками пока не выходит. Последний пост в ее Instagram появился 3 июня этого года.

Ничего себе! Макс @fadeevmaxim нашел в закромах клип, который мы снимали очень давно на Бали на песню Малыш. Я даже уже и не помню, почему мы ее не выпустили тогда. Я даже не видела конечного результата и позавчера вместе с вами его смотрела. Очень по-летнему - спокойно и душевно. Я очень рада, что вы очень тепло приняли эту песню. Передаю вам от всей души свое летнее настроение (знаю что у вас сейчас холодно). Ps: будете на меня ругаться что я пропала - я ничего не слышу, ничего не вижу 🙈

A post shared by Юлия Савичева (@yuliasavicheva) on Jun 3, 2017 at 10:57am PDT

Вести.Ru
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