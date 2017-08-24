Стало известно, как Юлия Савичева назвала дочь

Слухи о том, что певица Юлия Савичева стала мамой, появились еще весной 2017 года. Позднее они подтвердились, пишет "Комсомольская правда". Большую часть беременности артистка провела в Португалии. Певицу никто не видел с животом, а сама Савичева интересное положение никак не комментировала.

Накануне Максим Фадеев рассказал, что у его подопечной родилась дочь. Отец певицы, музыкант Станислав Савичев также подтвердил, что их семья празднует пополнение.

"Мы вместе с женой очень ждали этого события. Разговариваем с дочерью по скайпу почти каждый день. Анечку видели пока только по Интернету, но надеемся на скорую встречу", – отметил он.

Сама певица на связь с поклонниками пока не выходит. Последний пост в ее Instagram появился 3 июня этого года.