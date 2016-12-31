Стали известны главные наследники Джорджа Майкла

Dni.ru
суббота, 31 декабря 2016 г. 13:48
Стало известно, кому певец Джордж Майкл оставил свое состояние. Большую часть наследства – в размере 105 миллионов фунтов стерлингов – получит сестра исполнителя, 55-летняя Мелани.
© Vida Press

Мелани также была личным стилистом и парикмахером Майкла и сопровождала певца на гастролях в конце 80-х годов. Также среди наследников артиста – еще одна его старшая сестра, 57-летняя Йода. Как сообщает The Telegraph, у Джорджа были очень теплые и близкие отношения с сестрами.

Ранее сообщалось, что среди наследников певца могут оказаться его крестные дети – сын и дочь 55-летнего английского актера и музыканта Мартина Кемпа, а также дочь британской певицы Джери Холлиуэлл.

Джордж Майкл скончался 25 декабря в возрасте 53 лет у себя дома, в населенном пункте Горинг в английском графстве Оксфордшир. Прибывшие полицейские не обнаружили никаких "подозрительных обстоятельств". "С большой грустью подтверждаем, что наш любимый сын, брат и друг Джордж мирно скончался у себя дома в Рождество. Семья просит уважать их частную жизнь в это трудное время", – заявил представитель звезды. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Dni.ru
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