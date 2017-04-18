Создатели "Звездных войн" опровергли слухи о планах включить в девятую часть кадры с Кэрри Фишер

Как отметила Кеннеди, пока еще даже нет сценария девятой части "Звездных войн".

На прошлой неделе брат актрисы Тодд заявил, что он и дочь его сестры Билли Лурд дали разрешение на использование образа Кэрри Фишер в девятом эпизоде "Звездных войн". Ранее стало известно, что компания Disney не будет использовать в "Звездных войнах" цифровой образ принцессы Леи.

Кэрри Фишер снялась в восьмом фильме франшизы "Звездные войны: Последний джедай" ("Star Wars: The Last Jedi"). Съемки картины завершились в июле 2016 года. В конце декабря актриса умерла.

Премьера фильма состоится 15 декабря 2017 года. Выход девятого эпизода запланирован на 23 мая 2019 года. На прошлой неделе в Сети появился трейлер восьмого эпизода.

Ранее Фишер исполнила роль принцессы Леи в фильмах "Эпизод IV. Новая надежда" (1977 год), "Эпизод V: Империя наносит ответный удар" (1980 год), "Эпизод VI: Возвращение джедая" (1983 год) и "Звездные войны: Пробуждение силы" (2015 год).