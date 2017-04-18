Создатели "Звездных войн" опровергли слухи о планах включить в девятую часть кадры с Кэрри Фишер

NEWSru.com
вторник, 18 апреля 2017 г. 13:42
Кадры с участием скончавшейся в прошлом году актрисы Кэрри Фишер не будут включены в девятый эпизод франшизы "Звездные войны". Об этом, как сообщает NME, заявила глава киностудии Lucasfilms Кэти Кеннеди.
Kadras iš filmo "Žvaigždžių karai", Čiubaka

Как отметила Кеннеди, пока еще даже нет сценария девятой части "Звездных войн".

На прошлой неделе брат актрисы Тодд заявил, что он и дочь его сестры Билли Лурд дали разрешение на использование образа Кэрри Фишер в девятом эпизоде "Звездных войн". Ранее стало известно, что компания Disney не будет использовать в "Звездных войнах" цифровой образ принцессы Леи.

Кэрри Фишер снялась в восьмом фильме франшизы "Звездные войны: Последний джедай" ("Star Wars: The Last Jedi"). Съемки картины завершились в июле 2016 года. В конце декабря актриса умерла.

Премьера фильма состоится 15 декабря 2017 года. Выход девятого эпизода запланирован на 23 мая 2019 года. На прошлой неделе в Сети появился трейлер восьмого эпизода.

Ранее Фишер исполнила роль принцессы Леи в фильмах "Эпизод IV. Новая надежда" (1977 год), "Эпизод V: Империя наносит ответный удар" (1980 год), "Эпизод VI: Возвращение джедая" (1983 год) и "Звездные войны: Пробуждение силы" (2015 год).

NEWSru.com
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Kadras iš filmo Žvaigždžių karai, Čiubaka
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