Создатели "Теории Большого взрыва" подшутили над Трампом

Создатели сериала "Теория Большого взрыва" в титрах последнего эпизода, который был показан в США 4 мая, высмеяли низкий рейтинг реалити-шоу президента США Дональда Трампа "Ученик", пишет Independent.
Продюсер сериала Чак Лорр включил в титры снимок сетки телерейтингов за март 2006 года, когда его комедийный сериал "Два с половиной человека" обогнал шоу Трампа "Ученик", которое рассказывает о том, как 14 кандидатов борются за право быть нанятыми на работу в Trump Organization.
Снимок сопровождался следующим текстом: "Победить терроризм и сумасшедших диктаторов? Он не может победить даже "Двух с половиной человек".
Ранее "Симпсоны" посмеялись над первыми 100 днями президентства Трампа.