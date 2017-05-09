Создатели "Теории Большого взрыва" подшутили над Трампом

Продюсер сериала Чак Лорр включил в титры снимок сетки телерейтингов за март 2006 года, когда его комедийный сериал "Два с половиной человека" обогнал шоу Трампа "Ученик", которое рассказывает о том, как 14 кандидатов борются за право быть нанятыми на работу в Trump Organization.

Снимок сопровождался следующим текстом: "Победить терроризм и сумасшедших диктаторов? Он не может победить даже "Двух с половиной человек".

Ранее "Симпсоны" посмеялись над первыми 100 днями президентства Трампа.