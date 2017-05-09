Создатели "Теории Большого взрыва" подшутили над Трампом

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Gazeta.ru
вторник, 9 мая 2017 г. 15:28
Создатели сериала "Теория Большого взрыва" в титрах последнего эпизода, который был показан в США 4 мая, высмеяли низкий рейтинг реалити-шоу президента США Дональда Трампа "Ученик", пишет Independent.
Donaldas Trumpas
© Sipa / Scanpix

Продюсер сериала Чак Лорр включил в титры снимок сетки телерейтингов за март 2006 года, когда его комедийный сериал "Два с половиной человека" обогнал шоу Трампа "Ученик", которое рассказывает о том, как 14 кандидатов борются за право быть нанятыми на работу в Trump Organization.

Снимок сопровождался следующим текстом: "Победить терроризм и сумасшедших диктаторов? Он не может победить даже "Двух с половиной человек".

Ранее "Симпсоны" посмеялись над первыми 100 днями президентства Трампа.

Gazeta.ru
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Создатели "Теории Большого взрыва" подшутили над Трампом (1)

Donaldas Trumpas
Создатели сериала "Теория Большого взрыва" в титрах последнего эпизода, который был показан в США 4 мая, высмеяли низкий рейтинг реалити-шоу президента США Дональда Трампа "Ученик", пишет Independent.

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