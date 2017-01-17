Совладелец “Домодедово” заказал на свадьбу внучки Элтона Джона и Мэрайю Кэри

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lifenews.ru
вторник, 17 января 2017 г. 15:10
Сэр Элтон Джон, певица Мэрайя Кэри и голливудский актер Антонио Бандерас стали гвоздями программы на свадьбе 19-летней Ирины Коган — внучки российского миллиардера Валерия Когана, одного из хозяев аэропорта Домодедово. Торжество отгремело в столице Великобритании в эти выходные. Избранником юной Ирины стал ее ровесник — еврей английского происхождения Дэниел Кенвэй. Молодые люди познакомились в Лондоне, где проживает и учится Ирина.
© Organizatorių archyvo nuotr.

Два года назад Валерий Коган занимал 41-ю строчку в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes, а его состояние составляло 2,5 миллиарда долларов. 36-летний сын миллиардера Александр Коган известен также как популярный певец, не жалеющий средств на собственную раскрутку. Так, несколько лет назад на презентацию своего альбома Коган-младший привез в Москву в качестве тамады Хулио Иглесиаса.

Фото опубликовано ОФК Филиппа Киркорова (@philip_fan74) Янв 15 2017 в 1:51 PST

По сообщениям СМИ, Коганам принадлежит самый дорогой особняк в знаменитом “бункере миллиардеров” в Майами — районе Indian Creek Island. О приобретении таинственным богатым русским роскошной резиденции сообщили даже местные СМИ, назвав цену сделки — 47 миллионов долларов за особняк и 21 миллион за прилегающую к нему территорию. Также семейство Коганов владеет большим количеством недвижимости в Израиле.

Специально на роскошное торжество наследницы Когана в Туманный Альбион частными самолетами прилетели десятки представителей бизнес-элиты и целый взвод звезд шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Александр Серов, Игорь Николаев, Лев Лещенко, оперная дива Анна Нетребко, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы, режиссер Никита Михалков и другие. Саму свадьбу играли в знаменитом отеле The Landmark London по всем еврейским канонам: после хупы гости переместились в банкетный зал, где смогли насладиться выступлением Анны Нетребко. Но самым долгожданным для невесты стал часовой концерт ее кумира сэра Элтона Джона.

Один из самых дорогостоящих артистов современности (по информации западных СМИ, сэр Элтон не соглашается выступать на частных праздниках меньше чем за миллион евро. — Прим. ред.) исполнил для юной внучки российского олигарха 12 композиций. Но результат того стоил: девушка не смогла сдержать слез и расплакалась на плече у новоиспеченного мужа. “Спасибо, что пригласила меня на главный день в своей жизни, Ирина! Я желаю вам, чтобы у вас было много детей!” — обратился к девушке Элтон Джон.

Советы и пожелания счастливой семейной жизни Ирина и Дэниэл получили также от знаменитого актера Антонио Бандераса. Поднявшись на сцену с бокалом в руке, голливудский секс-символ пожелал жениху и невесте “всегда идти рука об руку друг с другом”. Финальной фразой, прозвучавшей из уст звезды, стало традиционное “горько”, после которого молодожены слились в поцелуе. Пока звезды выступали, гостей потчевали шедеврами гастрономии: на столы подавали тартар из желтоперого тунца, ризотто из диких грибов и эстрагона, морской окунь с молодым шпинатом и соусом из икры осетра, жаренную с кукурузой куриную грудку под трюфельным соусом.

Завершающим аккордом в растянувшемся на 9 часов праздновании стал часовой концерт Мэрайи Кэри. Гости восторженно встретили мировую знаменитость. Мэрайя (которая, к слову, берет за свои частные концерты сумму ничуть не ниже, чем у Элтона Джона. — Прим. ред.) посвятила молодоженам один из своих хитов We belong together, пожелав Ирине и Дэниэлу наследников.

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Совладелец “Домодедово” заказал на свадьбу внучки Элтона Джона и Мэрайю Кэри
Сэр Элтон Джон, певица Мэрайя Кэри и голливудский актер Антонио Бандерас стали гвоздями программы на свадьбе 19-летней Ирины Коган — внучки российского миллиардера Валерия Когана, одного из хозяев аэропорта Домодедово. Торжество отгремело в столице Великобритании в эти выходные. Избранником юной Ирины стал ее ровесник — еврей английского происхождения Дэниел Кенвэй. Молодые люди познакомились в Лондоне, где проживает и учится Ирина.

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