Солисты группы “Иванушки International” не пришли на похороны к Олегу Яковлеву

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Дни.ру
среда, 9 августа 2017 г. 09:35
Участники прославленного коллектива не пришли на кладбище. Мол, узнали о траурных мероприятиях слишком поздно.
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На 40-й день после смерти Олега Яковлева его прах был предан земле на Троекуровском кладбище, присутствовали при этом 20 человек. Интересно, что друзей артиста и его бывших коллег по группе “Иванушки” не было. Коллектив находится на гастролях в Горно-Алтайске, ребята решили не возвращаться в столицу ради похорон.

Точная дата и место траурных мероприятий не озвучивалась вплоть до воскресенья, поэтому проводить музыканта в последний путь смогли только самые близкие люди, которые 7 августа находились в Москве. Среди них был Игорь Матвиенко, который и создал “Иванушек”. Трудовая книжка Яковлева и после ухода артиста в сольное плавание осталась в его продюсерском центре.

Гражданская жена певца до последнего надеялась получить разрешение на захоронение урны с прахом на Ваганьковском кладбище. “Были надежды установить памятник, для чего потребовался бы один квадратный метр площади. Ответ от администрации некрополя ждали до пятницы, 4 августа. В результате захоронение вынужденно организовали на другом столичном кладбище — Троекуровском”, — цитирует Александру Куцевол “КП”.

Во время похорон звучала песня Олега Яковлева “Не плачь”. Эту композицию он записал незадолго до смерти, и Куцевол за прошедшие со дня смерти любимого 40 дней подготовила релиз.

Дни.ру
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