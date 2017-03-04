София Ротару произвела фурор среди своих поклонников

Dni.ru
суббота, 4 марта 2017 г. 08:25
София Ротару произвела фурор среди своих поклонников. "Хуторянка" отечественной эстрады привела фанатов в восторг своим новым имиджем.
© DELFI.ua

Недавно София Ротару выступила в концертном зале "Крокус Сити холл". Прославленная артистка предстала перед многочисленной публикой в обновленном виде. 69-летняя "хуторянка" отечественной сцены отрезала челка, отчего стала выглядеть моложе лет на десять, как метко определили поклонники Ротару. Завершали образ по-новому уложенные волосы и модное пальто. в котором артистка щеголяла в кулуарах. Невероятно освежал Софию букет фиолетовых ирисов.

Фотографии с концерта немедленно распространились в интернете. Многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах артистке. "Женщина сумевшая сохранить лицо на протяжении всей карьеры ☝️👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🎂👏", "Ты просто прелесть!!!!!", "И все же эта Женщина шикарна ❤", "Просто в шоке ! Какая же красивая 😍😍😍😍😍", "Крутая!", "всегда великолепна!" , – прокомментировали поклонники.

Ранее София Ротару попала в раздел криминальной хроники после того, как в Сети появилась информация о похищении артистки. Якобы в ночь с 30 на 31 января в полицию позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что держит в заложниках Софию Ротару. Злоумышленник добавил, что певица находится в его квартире на Садовой улице. "В руках у меня страпон, я намерен ее убить", – сказал он. На место прибыли правоохранители, однако обнаружить "похитителя" не удалось. Злоумышленника объявили в розыск.

Обеспокоенные журналисты связались с официальным представителем Софии Ротару. Директор популярной исполнительницы опроверг информацию о похищении. "Такого просто не может быть! С Софией Михайловной все в порядке", – рассказал корреспонденту Dni.Ru директор Игорь Курилев. Он усомнился, что кто-то из поклонников певицы способен на такое.

Dni.ru
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