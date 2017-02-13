Собчак показала интимное фото с мужем

Dni.ru
понедельник, 13 февраля 2017 г. 09:45
Ксения Собчак нестандартно поздравила мужа Максима Виторгана с годовщиной свадьбы. Скандально известная ведущая опубликовала фотографию, на которой запечатлена крепко держащейся за ягодицу супруга.
© Instagram

Ксения Собчак из тех женщин, которые даже к банальным поздравлениям с годовщиной свадьбы подходят с фантазией. Ведущая решительно отказалась от сладеньких слов и обыкновенных подарков, зато решила добавить "перчика" и буквально возбудила пользователей Интернета, опубликовав фотографию весьма интимного характера.

На снимке Ксения и Максим запечатлены стоящими в обнимку. Причем Виторган позирует спиной, а о наличии Собчак свидетельствуют лишь ноги в балетках, которые видны из-за актера. Вся соль фотографии в том, что Ксения любовно придерживает супруга за ягодицу, а Максим ее по-отечески приобнимает.

"4 года назад я стала официально счастливым человеком. Спасибо мой самый чудесный человек на свете! И за сегодня, и за все другие дни..!" – подписала фотографию ведущая. Снимок произвел фурор среди многочисленных подписчиков.


Напомним, Ксения Собчак и Максим Виторган поженились 1 февраля 2013 года. Событие стало полной неожиданностью не только для широкой общественности, но и для многих друзей телеведущей и актера. А 18 ноября 2016 года Ксения подарила Максиму сына. супруги назвали мальчика Платоном.

About last night! Dress by @yanaraskovalova photocredit: @abdullartuev

A photo posted by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Feb 4, 2017 at 1:45am PST


Dni.ru
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