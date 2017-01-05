Собчак озадачила снимком из полицейского участка

Вместе с мужем Максимом Виторганом телеведущая поселилась в особняке на Рублевке по соседству со своей мамой Людмилой Нарусовой, и, если и выбирается куда-то, то не дальше центра Москвы. Молодая мама с юмором относится к своему вынужденному заточению в столице и даже опубликовала по этому поводу шуточный пост. Ксения сфотографировалась на фоне городского пейзажа и посвятила снимок своим коллегам, отдыхающим в далеких краях.

- Все выкладывают фоточки с островов под пальмами, а мне на это все смотреть своим постродовым взглядом:)))). В Москве. Решила выложить тоже что-то с красивым пейзажем. Ловите!!!:))) Радует только норковая голубая шуба, — написала Собчак.

На фото Ксения кутается в полушубок из голубой норки, стоя у полицейского участка. Поклонников Ксении этот снимок позабавил: они отметили, что шуба действительно прекрасна, а Ксения умеет найти позитив в любой ситуации.

“Ксюля, где б ни сфоткалась — шедевр”, “Ксюша, спокойно! Сын того стоит!”, “Что за проблема ехать отдыхать с ребенком? С рождением малыша везде путешествую. И на самолете летали, и на поезде ездили”, — успокаивают подписчики Собчак.

Нашлись, впрочем, и те, кто считает, что телеведущая слишком драматизирует ситуацию — ведь значительная часть населения России вообще не может позволить себе отдых за границей.

Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Янв 4 2017 в 12:21 PST

“Ну прямо такое несчастье”, “Бедненькая, как же ты мучаешься”, “Вся ваша жизнь — стёб! Неужели не надоело? Материнство — как наказание?”, — упрекают Ксению критики.

К слову, не так давно Максим Виторган рассекретил имя, которое они с Ксенией дали своему первенцу. Актер сфотографировался с красивой елочной игрушкой, на которой было написано “Платон”, и сообщил, что у сына есть персональный подарок.

Правда, по-прежнему сохраняется интрига, какую фамилию носит мальчик: по отцу или по матери. Известно, что мама Ксении Людмила Нарусова просила дочь увековечить знаменитую фамилию экс-мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и дать ее внуку. Одно время ходили слухи, что родители намерены зарегистрировать малыша под двойной фамилией — Собчак-Виторган, с тем, чтобы Платон, когда вырастет, сам выбрал, чью фамилию ему носить. Однако до сих пор никаких комментариев по этому поводу звездные супруги не давали.