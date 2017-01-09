Снимок Анны Седоковой в бикини взбудоражил поклонников

 (2)
Бублик
понедельник, 9 января 2017 г. 13:04
Анна Седокова воспитывает двоих дочерей. Несмотря на плотный рабочий график и заботу о наследницах, ей все же удается выбраться на отдых. Артистка удивила поклонников неожиданным летним снимком. Как поняли фолловеры, знаменитость отправилась в отпуск. В подписи к снимку Седокова поблагодарила одного человека, который, вероятно, помог ей организовать эту поездку, пишет Starhit.
© Sputknik/Scanpix

“Когда посреди зимы лето. И пусть весь мир подождет. Спасибо тебе”, — написала Анна в своем микроблоге.

К слову, в настоящее время певица наслаждается теплым морем на юге Мексики. Она рада предоставленной возможности отвлечься от насущных проблем и с удовольствием проводит новогодние праздники. В течение нескольких недель Седокова отдыхала вместе с дочками в США, а буквально на днях перебралась в Центральную Америку. Ранее артистка делилась в социальной сети кадрами из Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и других городов.. Теперь же мама девочек решила посетить более теплый регион.

A photo posted by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) on Jan 7, 2017 at 11:26pm PST

Стоит отметить, что интерес к снимку Седоковой в бикини был вызван еще и тем, что в последнее время общественность все чаще обсуждает интересное положение знаменитости. Многие высказывают мнение, что женщина беременна в третий раз. Однако представитель артистки во время разговора со “СтарХитом” в конце декабря прошлого года опроверг слухи. “Анна не беременна. Буквально на днях она едет отдыхать за границу, будет фотографироваться в купальнике — сразу станет понятно, что ни о какой беременности речи не идет”, –отметил ее агент Кирилл.

С Новым Годом ❤️❤️❤️С Новым Счастьем ❤️❤️❤️

A video posted by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) on Dec 31, 2016 at 3:26pm PST


Бублик
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

ВИДЕО: Связи решают? Дочь Григория Лепса запела (1)

ВИДЕО: Связи решают? Дочь Григория Лепса запела
Сюрпризом творческого вечера музыканта и продюсера Константина Меладзе, который накануне состоялся на горнолыжном курорте “Роза Хутор” в Сочи, стало появление на сцене появление дочери певца Григория Лепса Инги. Она с дуэтом с Данилом Бурановым — победителем первого сезона музыкального конкурса “Высшая проба“ — исполнила хит 1996 года “Актриса”. Очевидно, что сделал ее участницей концерта знаменитый отец, который тоже тут выступал.

В Сеть попало видео с домашних посиделок Ксении Собчак (1)

В Сеть попало видео с домашних посиделок Ксении Собчак
Недавно молодая мама Ксения Собчак пожаловалась в своем Инстаграме: пока ее друзья проводят зимние каникулы на теплых морях, она впервые за много лет вынуждена остаться на Новый год в Москве. Однако и в родных пенатах, несмотря на 30-градусный мороз, Ксения неплохо проводит время, пишет “Комсомольская правда”.

Снимок Анны Седоковой в бикини взбудоражил поклонников (2)

Снимок Анны Седоковой в бикини взбудоражил поклонников
Анна Седокова воспитывает двоих дочерей. Несмотря на плотный рабочий график и заботу о наследницах, ей все же удается выбраться на отдых. Артистка удивила поклонников неожиданным летним снимком. Как поняли фолловеры, знаменитость отправилась в отпуск. В подписи к снимку Седокова поблагодарила одного человека, который, вероятно, помог ей организовать эту поездку, пишет Starhit.

Во Франции задержали подозреваемых в ограблении Ким Кардашьян (1)

Kim Kardashian
По меньшей мере 16 человек задержаны во Франции по делу об ограблении американской телеведущей Ким Кардашьян-Уэст, сообщает местная полиция.

ФОТО: В Лос-Анджелесе вручили премии "Золотой глобус"

Auksiniai gaubliai 2016 akimirka
В Лос-Анджелесе (штат Калифорния) состоялась 74-я церемония вручения кинотелевизионной премии "Золотой глобус". Награда, ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, вручается по итогам прошедшего года в 25 категориях и уступает по престижности только "Оскару".
Facebook друзья
Rambler's Top100