Снимок Анны Седоковой в бикини взбудоражил поклонников

“Когда посреди зимы лето. И пусть весь мир подождет. Спасибо тебе”, — написала Анна в своем микроблоге.

К слову, в настоящее время певица наслаждается теплым морем на юге Мексики. Она рада предоставленной возможности отвлечься от насущных проблем и с удовольствием проводит новогодние праздники. В течение нескольких недель Седокова отдыхала вместе с дочками в США, а буквально на днях перебралась в Центральную Америку. Ранее артистка делилась в социальной сети кадрами из Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и других городов.. Теперь же мама девочек решила посетить более теплый регион.

A photo posted by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) on Jan 7, 2017 at 11:26pm PST

Стоит отметить, что интерес к снимку Седоковой в бикини был вызван еще и тем, что в последнее время общественность все чаще обсуждает интересное положение знаменитости. Многие высказывают мнение, что женщина беременна в третий раз. Однако представитель артистки во время разговора со “СтарХитом” в конце декабря прошлого года опроверг слухи. “Анна не беременна. Буквально на днях она едет отдыхать за границу, будет фотографироваться в купальнике — сразу станет понятно, что ни о какой беременности речи не идет”, –отметил ее агент Кирилл.

С Новым Годом ❤️❤️❤️С Новым Счастьем ❤️❤️❤️

A video posted by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) on Dec 31, 2016 at 3:26pm PST





