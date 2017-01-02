СМИ узнали об участии Маккартни в новогодней вечеринке Абрамовича

 (13)
SHOWTIME!
понедельник, 2 января 2017 г. 15:19
Российский миллиардер Роман Абрамович устроил новогоднюю вечеринку на одном из антильских островов, куда пригласил для выступления Пола Маккартни и группу The Killers, среди гостей праздника были замечены российские олигархи, пишет РБК.
Romanas Abramovičius
© Reuters/Scanpix

Российский миллиардер, владелец Millhouse Роман Абрамович устроил новогоднюю вечеринку на одном из антильских островов — острове Сен-Барте для олигархов из России и стран СНГ с участием таких мировых звезд, как один из лидеров группы "Битлз" сэр Пол Маккартни и группа The Killers. Концерт состоялся 1 января, пишет Billboard.

Фрагмент выступления на вечеринке разместила группа The Killers на своей официальной странице в Facebook.

Среди гостей вечеринки замечены такие лица, как Дмитрий Рыболовлев, экс-совладелец "Уралкалия", Лен Блаватник, миллиардер и партнер Виктора Вексельберга по Sual Partners (акционер UC Rusal), Евгений Швидлер, экс-президент компании "Сибнефть", Фархад Ахмедов, азербайджанский миллиардер, экс-сенатор Совета Федерации, экс-владелец газовой компании "Нортгаз", а также экс-президент МТС и член совета директоров РЖД Василий Сидоров и владелец уральской Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский.

Роман Абрамович ежегодно устраивает самую масштабную по затратам и размаху новогоднюю вечеринку на Сен-Барте. В разные годы выступать на этих вечеринках приглашали такие группы, как Rolling Stones и U2. Аренда четырехкомнатных апартаментов на острове в новогодние дни начинается от $110 тыс. в неделю, аренда виллы из восьми комнат, например Wimco Villas и Villa Kemp Devid, обходится в сумму не менее $420 тыс. в неделю.

Представитель Абрамовича отказался от комментариев, член совета директоров РЖД Василий Сидоров пока не ответил на вопрос РБК.

SHOWTIME!
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

Глюк’oZa — снова в вызывающих нарядах. И даже без

Глюк’oZa — снова в вызывающих нарядах. И даже без
Глюк’oZa в очередной раз шокировала фолловеров своим внешним видом. Певица хотела поделиться с фанатами предновогодним настроением и сообщить им, что она полностью готова оставить все в прошлом. Своими планами на грядущие 12 месяцев исполнительница не поделилась, но выложила пикантный снимок, пишет Starhit.

Начать Новый год с чистого листа: советы Пауло Коэльо (2)

Paulo Coelho
Известный писатель Пауло Коэльо рассказывает, как завершить этот год и начать жизнь с чистого листа, пишет Lifehacker.

СМИ узнали об участии Маккартни в новогодней вечеринке Абрамовича (13)

Romanas Abramovičius
Российский миллиардер Роман Абрамович устроил новогоднюю вечеринку на одном из антильских островов, куда пригласил для выступления Пола Маккартни и группу The Killers, среди гостей праздника были замечены российские олигархи, пишет РБК.

Актрису Александру Яковлеву преобразили в новогоднем выпуске “Модного приговора” (2)

Актрису Александру Яковлеву преобразили в новогоднем выпуске “Модного приговора”
Много лет назад Александра Яковлева сменила большой экран на нелегкий транспортный бизнес. Однако для зрителей она по-прежнему остается одной из самых любимых актрис, звездой культовых фильмов “Экипаж”, “Человек с бульвара Капуцинов” и, конечно, новогодней комедии “Чародеи”, пишет “Комсомольская правда”.

ФОТО: Мария Шарапова произвела фурор фигурой в бикини (4)

ФОТО: Мария Шарапова произвела фурор фигурой в бикини
Прославленная теннисистка Мария Шарапова эти рождественские каникулы проводит в экзотическом месте — красавица спортсменка наслаждается прелестными видами Гавайских островов, пишет Starhit.
Facebook друзья
Rambler's Top100