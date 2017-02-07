СМИ: У Памелы Андерсон роман с Джулианом Ассанжем

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Gazeta.ru
вторник, 7 февраля 2017 г. 12:40
СМИ рассказали о романе актрисы и активиста Памелы Андерсон и основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Как передает Page Six, за последние три месяца звезда "Спасателей Малибу" четыре раза навещала предполагаемого возлюбленного в посольстве Эквадора в Лондоне.
Pamela Anderson
© Vida Press

По словам анонимного политического активиста, с каждым разом Андерсон надевала в дипломатическое представительство все более сексуальные наряды.

Официальных комментариев со стороны Ассанжа или Андерсон по поводу этих слухов пока не поступало.

Gazeta.ru
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