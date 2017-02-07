СМИ: У Памелы Андерсон роман с Джулианом Ассанжем

СМИ рассказали о романе актрисы и активиста Памелы Андерсон и основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Как передает Page Six, за последние три месяца звезда "Спасателей Малибу" четыре раза навещала предполагаемого возлюбленного в посольстве Эквадора в Лондоне.
По словам анонимного политического активиста, с каждым разом Андерсон надевала в дипломатическое представительство все более сексуальные наряды.
Официальных комментариев со стороны Ассанжа или Андерсон по поводу этих слухов пока не поступало.