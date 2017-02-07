СМИ: У Памелы Андерсон роман с Джулианом Ассанжем

Официальных комментариев со стороны Ассанжа или Андерсон по поводу этих слухов пока не поступало.

По словам анонимного политического активиста, с каждым разом Андерсон надевала в дипломатическое представительство все более сексуальные наряды.

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