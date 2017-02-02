СМИ сообщили о неприязни принца Гарри к Дональду Трампу

 (23)
Gazeta.ru
четверг, 2 февраля 2017 г. 19:06
Британский принц Гарри "не фанат" президента США Дональда Трампа и вряд ли окажет ему королевский прием во время его визита в Великобританию. Об этом сообщает журнал US Weekly со ссылкой на источник, близкий к королевской семье.
Donaldas Trumpas
© AFP/Scanpix

"Гарри полагает, что президент [США] является серьезной угрозой правам человека", — сказал источник.

Еще один источник подчеркнул, что Гарри всегда открыто заявлял о своей неприязни в отношении Трампа.

Ранее британский премьер Тереза Мэй подтвердила приглашение Трампа в Великобританию. Как ожидается, американский президент посетит страну летом.

В то же время, как сообщалось, британские депутаты рассмотрят петицию об отмене визита Трампа. Отмечается, что петиция с требованием отменить этот визит уже набрала 1,7 млн подписей.

Gazeta.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

СМИ сообщили о неприязни принца Гарри к Дональду Трампу (23)

Donaldas Trumpas
Британский принц Гарри "не фанат" президента США Дональда Трампа и вряд ли окажет ему королевский прием во время его визита в Великобританию. Об этом сообщает журнал US Weekly со ссылкой на источник, близкий к королевской семье.

СМИ сообщили о тайном лечении Брэда Питта от зависимости

Angelina Jolie ir Bradas Pittas
Издание ET Online опровергло слухи о лечении голливудского актера Брэда Питта в реабилитационной клинике. Ранее некоторые СМИ заявили, что артист тайно получает помощь в связи со своими "проблемами".

Малолетнего сына Фриске привлекли к суду (5)

Žana Friskė
В Перовском суде состоялось первое заседание по иску "Русфонда". В ходе разбирательств трехлетнего сына Жанны Фриске привлекли в качестве соответчика по делу.

Дочь Обамы устроилась на работу в голливудскую кинокомпанию (5)

Дочь Обамы устроилась на работу в голливудскую кинокомпанию
Старшая дочь бывшего президента США Барака Обамы Малия проходит оплачиваемую стажировку в американской киностудии The Weinstein Company (TWC). Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источник в компании.

Певица Нюша впервые откровенно рассказала о своем женихе (1)

Певица Нюша впервые откровенно рассказала о своем женихе
Российская певица Нюша, которая всегда старательно скрывала свою личную жизнь, впервые решилась откровенно рассказать об отношениях.
Facebook друзья
Rambler's Top100