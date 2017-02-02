СМИ сообщили о неприязни принца Гарри к Дональду Трампу

"Гарри полагает, что президент [США] является серьезной угрозой правам человека", — сказал источник.

Еще один источник подчеркнул, что Гарри всегда открыто заявлял о своей неприязни в отношении Трампа.

Ранее британский премьер Тереза Мэй подтвердила приглашение Трампа в Великобританию. Как ожидается, американский президент посетит страну летом.

В то же время, как сообщалось, британские депутаты рассмотрят петицию об отмене визита Трампа. Отмечается, что петиция с требованием отменить этот визит уже набрала 1,7 млн подписей.