СМИ сообщили о госпитализации актера Алексея Баталова

Lenta.ru
понедельник, 15 мая 2017 г. 18:21
Актер и режиссер Алексей Баталов госпитализирован в столичную больницу. Об этом представитель артиста сообщил Агентству городских новостей "Москва".
© RIA/Scanpix

Причиной госпитализации стало повышение у актера артериального давления. "Про состояние говорить пока рано", — отметил собеседник агентства.

В то же время жена артиста Гитана Леонтенко заявила РИА Новости, что Баталов находится в больнице уже два месяца из-за перелома ноги в двух местах. "Ему уже сделали операцию, сейчас продолжают восстановительные процедуры. Сказать, когда его выпишут, пока трудно", — отметила супруга актера.

В феврале 2017 года сообщалось, что 88-летний Баталов попал в московскую больницу. Причины его госпитализации не раскрывались.

Актер и режиссер Алексей Баталов получил звание народного артиста СССР в 1976 году, а в 1989-м был удостоен звания Героя Социалистического Труда. Он снялся более чем в 60 фильмах, среди которых "Дело Румянцева", "Летят журавли", "Три толстяка" и "Москва слезам не верит".

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