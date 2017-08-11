СМИ: Шинейд О'Коннор госпитализирована

Gazeta.ru
пятница, 11 августа 2017 г. 12:10
В США госпитализирована певица Шинейд О'Коннор, сообщает Daily Mail. Это произошло после того, как исполнительница опубликовала видео, в котором рассказала о проблемах со своим психическим здоровьем.
Sinead O`Connor
© E.Urniko nuotr.

Запись была сделана в одном из мотелей в Нью-Джерси. Туда бросились некоторые поклонники О'Коннор с предложением помочь. Кроме того, певица Энни Леннокс задалась вопросом, где друзья и родственники ее коллеги.

Теперь выяснилось, что О'Коннор находится в одной из больниц. Как заявил в фейсбуке певицы один из ее друзей, артистка "окружена любовью и получает наилучшую помощь".

Ранее О'Коннор говорила, что страдает от биполярного аффективного расстройства, борется с депрессией и посттравматическим стрессом. В 2015 году сообщалось, что певица рассказала о попытке самоубийства.

В 2016-м она на некоторое время пропала, ее нашла полиция Иллинойса.

Gazeta.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

Лолите сорвали гастроли в Крыму

Лолите сорвали гастроли в Крыму
Артистка должна была отправиться в гастрольный тур по Крыму. Севастополь, Ялта, Евпатория, Феодосия, Алушта и Керчь — все с распростертыми объятиями ждали певицу. Но не дождались, концерты отменились в последний момент. Певица рассказала, в чем было дело, пишет “Комсомольская правда”.

СМИ: Шинейд О'Коннор госпитализирована

Sinead O`Connor
В США госпитализирована певица Шинейд О'Коннор, сообщает Daily Mail. Это произошло после того, как исполнительница опубликовала видео, в котором рассказала о проблемах со своим психическим здоровьем.

Крестная рассказала о детях Пугачевой и Галкина

Крестная рассказала о детях Пугачевой и Галкина
Алла Пугачева и Максим Галкин остаются одной из самых обсуждаемых пар в стране. Даже их трехлетние дети стали звездами: за ними следят папарацци, у них есть аккаунты в соцсетях с тысячами подписчиков.

Имущество "танцующего миллионера" арестовали (2)

Gianluca Vacchi
Имущество итальянского предпринимателя Джанлуки Вакки (Gianluca Vacchi) на сумму 10 миллионов евро арестовано. Об этом пишет Corriere della Sera.

Стало известно, куда направят собранные для Жанны Фриске деньги (2)

Фото: jeannefriske.com
Президент Русфонда Лев Амбиндер заявил, что средства, которые вернут родители Жанны Фриске, фонд направит на лечение онкобольных детей, а жертвователи, которые будут против, смогут вернуть их себе, передает РИА "Новости".
Facebook друзья