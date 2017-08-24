СМИ: Принц Гарри обручился с актрисой Меган Маркл

Как стало известно британскому изданию HELLO!, не исключено, что пара уже обручена. Об этом журналу сообщил бывший королевский повар Даррен Макгрейди. По его словам, помолвка - уже свершившийся факт, но публике об этом официально объявят в декабре. И на то есть причины.

Макгрейди пояснил, что объявление о помолвке отложено из-за ряда памятных дат. Например, годовщины смерти матери Гарри принцессы Дианы, погибшей 31 августа 1997 года в автомобильной катастрофе. В ноябре правящая королева Елизаветы II и ее супруг принц Филипп будут отмечать 70-летие со дня свадьбы. Бывший повар королевской семьи считает, что после объявления о помолвке Меган Маркл сможет отпраздновать Рождество вместе с королевской семьей в родовом поместье Елизаветы II Сандрингем в графстве Норфолк.

По мнению Макгрейди, невеста Гарри понравилась бы его матери, будь она жива. Он считает, что Меган очень похожа на Диану - она естественная, живая, сострадательная и отлично ладит с детьми. Именно эти качества привлекли в ней принца.