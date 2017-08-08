СМИ: причиной расставания Абрамовича и Жуковой стал ее роман с "длинным и носатым"

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SHOWTIME!
вторник, 8 августа 2017 г. 12:23
После официального сообщения о расставании российского миллиардера Романа Абрамовича и галеристки Дарьи Жуковой, проживших вместе 10 лет, СМИ пытаются выяснить причину решения пары. Одна из основных версий - роман Дарьи Жуковой.
© Reuters / Scanpix

В своем сообщении Жукова и Абрамович о причинах своего решения не высказываются, упомянув лишь, что расстаются мирно и останутся друзьями, а также партнерами в совместных проектах.

Сейчас в прессе звучат различные предположения. Например, Абрамовичу припомнили проект балерины Дианы Вишневой, который он финансирует. Ранее миллиардеру приписывали роман с артисткой, однако никаких подтверждений этим слухам пока не было.

А вот возможные романы Дарьи Жуковой вызывают куда больше интереса. В последнее время галеристка была замечена с разными богатыми, знаменитыми и влиятельными мужчинами. Например, в феврале этого года итальянский таблоид Chi опубликовал снимки Жуковой в компании с известным арт-дилером Вито Шнабелем, утверждая, что у них роман. Представители Абрамовича тогда заявили, что снимки поддельные. В марте в прессе появились снимки, на которых Дарья была запечатлена с Джошуа Кушнером - младшим братом зятя президента США. Вспомнили и совместное фото Жуковой и американского журналиста Дерека Бласберга, дружбу с которым она никогда не скрывала. Приписывали ей и роман с голливудской звездой Леонардо Ди Каприо.

Интересно, что версию о романе именно Дарьи высказала и российская светская колумнистка Божена Рынска. Несмотря на неоднозначную репутацию, Рынска все же вхожа в круг влиятельных людей и зачастую обладает достоверной информацией. По ее словам, она знает, с кем именно встречается Жукова - "длинный и носатый" - и длится это уже около трех месяцев.

Один из приближенных к паре рассказал "Московскому комсомольцу", что мирное расставание обусловлено наличием брачного контракта. Об этом же газете заявил и адвокат Александр Добровинский, который уверен, что никакого суда по разделу имущества между Жуковой и Абрамовичем не будет - все уже предусмотрено договором.

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