СМИ: Полина Гагарина родила второго ребенка

Ребенок появился на свет в одной из московских клиник 26 апреля, пишет издание "7 дней". Пол новорожденного пока неизвестен.

Напомним, о беременности Гагариной стало известно еще в ноябре прошлого года, однако сама певица эту информацию не комментировала и только на днях подтвердила, что ждет ребенка, опубликовав снимок в соцсетях, который не нуждался в комментариях.

У Полины уже есть сын Андрей от брака с актером Петром Кисловым. В 2014 года певица вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова.