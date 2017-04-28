СМИ: Полина Гагарина родила второго ребенка

SHOWTIME!
пятница, 28 апреля 2017 г. 10:59
По информации российских СМИ, певица Полина Гагарина стала мамой во второй раз.
© Instagram.com nuotr.

Ребенок появился на свет в одной из московских клиник 26 апреля, пишет издание "7 дней". Пол новорожденного пока неизвестен.

Напомним, о беременности Гагариной стало известно еще в ноябре прошлого года, однако сама певица эту информацию не комментировала и только на днях подтвердила, что ждет ребенка, опубликовав снимок в соцсетях, который не нуждался в комментариях.

У Полины уже есть сын Андрей от брака с актером Петром Кисловым. В 2014 года певица вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова.

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