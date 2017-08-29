СМИ: Пиппа Миддлтон ждет первенца

По информации издания, которое ссылается на неназванную подругу 33-летней Пиппы, она на третьем месяце беременности. По словам источника, в отличие от старшей сестры, Филиппа совершенно не страдает от токсикоза. Впрочем, официального подтверждения о беременности пока не было.
Пиппа Мидлтон и миллиардер Джеймс Мэтьюс поженились в мае этого года. Пара знакома с 2012 года, в 2015-м они начали встречаться, а спустя год обручились.
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