СМИ: Пелагея и Градский вернутся в "Голос" за миллион долларов

Дни.ру
понедельник, 3 июля 2017 г. 14:30
Через полтора месяца стартуют съемки шестого сезона шоу "Голос". Основная интрига – кто сядет в кресла наставников. Впрочем, это тайна только для зрителей. А в съемочной группе считают, что в проект вернутся звезды первого сезона.
© Instagram

"Это наиболее тепло принимаемый зрителями квартет: Александр Градский, который пропустил пятый сезон из-за того, что не договорился с Первым каналом относительно своего гонорара за участие, Пелагея, уходившая в декретный отпуск, а также Дима Билан и Леонид Агутин. Сейчас со всеми ними ведутся обсуждения, а совсем скоро начнутся кастинги на участие в музыкальном сражении", – цитирует члена команды "Голоса" журнал StarHit.

Отдельно стоит сказать о гонорарах наставников в проекте. Как говорят, Градскому участие в шоу Первого канала, якобы, обеспечило безбедное существование на несколько лет вперед. Только за один сезон он получил два миллиона долларов. Пелагея, Билан и Агутин, если верить слухам, зарабатывают на проекте по миллиону долларов. А ведущий "Голоса" Дмитрий Нагиев – около двух миллионов.

За эти деньги артисты обязуются отдаться целиком одному из самых известных проектов Константина Эрнста. Им нужно сняться в двух десятках выпусков шоу, работать с подопечными за кадром, участвовать в промо-акциях (интервью, фотосессиях) "Голоса".

Впрочем, слухи о том, что Градский и Пелагея снова будут сидеть в красных креслах, пока официально не подтверждены. На Первом канале говорят, что пока комментировать это рано. По информации Dni.Ru не исключен вариант, что наставниками станут Дина Гарипова, Александр Градский, Григорий Лепс и Иеромонах Фотий.

Дни.ру
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