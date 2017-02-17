СМИ: органы опеки забрали внучек Элвиса Пресли

Gazeta.ru
пятница, 17 февраля 2017 г. 19:50
В США органы опеки забрали восьмилетних внучек короля рок-н-ролла Элвиса Пресли, сообщает Daily Mail. По данным газеты, это произошло после того, как мать девочек Лиза Мария Пресли нашла "непристойные" фотографии и видеозаписи с дочерьми в компьютере их отца Майкла Локвуда. Издание ссылается на соответствующие судебные документы.
© Vida Press

Теперь за близнецами Финли и Харпер Локвуд присматривает калифорнийское управление по делам семьи и детей. Судебный процесс относительно будущего девочек намечен на март.

Локвуд – четвертый муж 49-летней Пресли. В настоящее время они разводятся. По словам Пресли, сотрудники полицейского департамента Беверли-Хиллз нашли 80 гаджетов Локвуда во время обыска в ее доме. Устройства по-прежнему находятся у правоохранительных органов и пока не были полностью проанализированы, добавляет мать девочек.

Как утверждает дочь музыканта, найденные материалы привели ее в шок и ужас, и она опасается, что на устройствах может быть найдено нечто еще более плохое.

Комментариев со стороны Локвуда не поступало.

Gazeta.ru
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