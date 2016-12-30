СМИ опять решили, что Адель вышла замуж

Gazeta.ru
пятница, 30 декабря 2016 г. 12:35
СМИ опять предположили, что британская певица Адель тайно вышла замуж за своего бойфренда Саймона Конеки. Об этом пишет The Telegraph.
© Vida Press

Недавно артистка была замечена с золотым кольцом на безымянном пальце, и некоторые комментаторы сразу назвали кольцо "обручальным".

По слухам, пара планировала сыграть свадьбу в Лос-Анджелесе. Предполагается, что Адель и Конеки могли пожениться в Рождество.

Представитель Адель не стал отрицать информацию о том, что певица вышла замуж, сказав, что на данный момент они не будут ничего комментировать.

Слухи о замужестве Адель появляются не в первый раз. В марте 2016 года СМИ уже выступали с подобным предположением.

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