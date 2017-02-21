СМИ обсуждают известие о родах Юлии Савичевой

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вторник, 21 февраля 2017 г. 08:43
По некоторым данным, артистка стала мамой. В течение нескольких месяцев певица и ее супруг Александр Аршинов находятся в Португалии. Представители исполнительницы стараются уйти от разговора на тему ее беременности, а друзья не дают комментариев, пишет Starhit.
© RIA/Scanpix

Экс-участница “Фабрики звезд” Юлия Савичева и ее супруг Александр Аршинов живут в Португалии. По словам исполнительницы, она успешно работает там над записью новых треков, однако поклонники не на шутку взволнованы, что их любимица редко выходит с ними на связь. По сообщениям некоторых изданий, которые цитируют бабушку звезды Людмилу Георгиевну, Савичева родила ребенка, поэтому и находится в длительном отпуске за рубежом.

“СтарХит” связался с представителями артистки, чтобы выяснить, почему Савичева так редко выходит на связь с поклонниками. Они подтвердили, что исполнительница живет за рубежом.

“Юлия находится в отпуске. Информация о рождении ребенке — это утка. Она действительно не в России, но никого не рожала”, — сообщили в окружении певицы.

Многие друзья и знакомые Савичевой неохотно обсуждают ее предполагаемое интересное положение и роды. Представитель Шуры, который знаком с артисткой, отметил, что не может ничего сообщить. “По этой теме комментариев не даем”, — заявил мужчина. Вероятно, в скором времени Савичева сама выйдет на связь с аудиторией, или кто-то из ее близкого окружения подробно расскажет о пополнении в семье Юлии.

Напомним, что в январе этого года продюсер артистки Максим Фадеев пообещал поклонникам, что в скором времени певица порадует их новыми композициями. “Сейчас она посвятила себя написанию нового альбома и семье! Скоро вы все услышите и увидите”, — сообщил композитор на странице в социальной сети.

Савичева также пыталась успокоить фанатов, делясь своими эмоциями. “С момента окончания огромного тура я с головой погрузилась в творчество — практически все это время я провожу в студии: пишем, пишем, пишем. Потом я слушаю тишину, дышу воздухом, думаю и снова пишу. Ни конца, ни края не видно. И знаете, это просто прекрасно! Но я знаю, что подобная роскошь спокойного созидания не может быть долгой. Так что не судите меня строго за мое отсутствие”, — отметила экс-участница “Фабрики звезд”.

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